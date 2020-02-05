Илья Близнюк: Философия Николаева - не только показывать результат, но и развивать молодежь

Команды Первой лиги находились в зимнем отпуске, в некоторых из них произошли изменения на тренерском мостике. Недавно футбольный клуб "Николаев" пригласил в качестве нового главного тренера Илью Близнюка, который до этого был ассистентом Александра Косевича в "Авангарде". В свое время Илья Владиславович работал в таких командах как: "Ильичевец", "Ростов", "Звезда", "Полтава", "Металлург" (Запорожье), "Сумы". И вот новый вызов в тренерской карьере. По этому поводу корреспондент UA-Футбол задал ряд вопросов о будущей работе в новом клубе.

- Как получили приглашение стать главным тренером "Николаева"?

- Находясь в отпуске, поступил звонок из Николаева от руководства клуба. Мне предложили приехать и пообщаться о дальнейшей работе в команде. Я со своей стороны объяснил, что вначале мне нужно переговорить с Александром Косевичем и получить добро на переговоры, ибо все должно быть честно и прозрачно. Получив согласие со стороны "Авангарда", сообщил президенту "Николаева" Сергею Анатольевичу Кантору о готовности продолжить наш разговор. Встретились, познакомились, пообщались, задали друг другу ряд вопросов и на этом расстались, понимая, что клуб ведет переговоры не только со мной, но и с другими кандидатами. В итоге, после некоторого времени, мне подтвердили, что остановились на моей кандидатуре. Пришлось расторгнуть контракт с Краматорском, поблагодарить всех за совместную работу и приступать к новому этапу в моей карьере.

- Чем запомнился период работы в краматорском "Авангарде"?

- Царила очень дружная атмосфера, все работают друг за друга, на команду, можно сказать образовался семейный очаг. Поэтому пришлось расставаться с маленькой грустью. Но ничего, нужно привыкать к новым реалиям, создавать новый коллектив, опять-таки с дружной футбольной семьей.

- Если приглашают нового наставника, то перед ним ставят задачи и цели. Какие задачи поставило руководство перед вами?

- На данный момент команда должна подняться в турнирной таблице как можно выше ("Николаев" занимает 12-е место – прим.), создать боеспособный коллектив. Плюс философия клуба - не только показывать результат, но и развивать свою молодежь. На этом поприще предстоит много работы, и я рад, что руководство идет на встречу, создав все условия в тренировочном процессе и в развитии клуба. Есть взаимопонимание со всеми структурами. Помощник президента Жданов постоянно держит руку на пульсе, интересуется, какие есть проблемы и нюансы, а если и есть, то сразу же старается решить. Как пример, у нас была договоренность с одесским "Черноморцем" о спарринге. Но почему-то в последний момент они отказались, тем самым подвели нас. Пришлось нашему президенту ради того, чтобы не ломать подготовительный процесс, изыскивать дополнительные средства на дальний вояж в Киев, на новый спарринг против "Оболонь-Бровар".

- Раз пришлось покрыть расстояния в 500 километров, наверняка матч для вас был очень важен?

- Этот поединок был очень полезен, дал много пищи для размышления и анализа. Мы получили информацию, правильно ли ведем работу, особенно с молодежью и с командой в целом. Думаю, этот выезд дорогого стоил. Хочу поблагодарить руководство "Оболони" и главного тренера Олега Мазуренко, что пошли нам на встречу. Результатом 1:1 остался довольным, но в качестве игры нужно прибавлять.

- Какие кадровые потери и приобретения в команде уже есть?

- Не хотелось бы делать акцент, кто ушел и кто пришел, это нормальный селекционный процесс. На данный момент мы просмотрели футболистов с их возможностями в хорошем спарринге с лидером Первой лиги, командой, претендующей на повышение в классе. Была задача определить на каком мы уровне сейчас находимся, кто из ребят достоин стучаться в основу и может в ближайшее время заявить о себе, а кто не подходит под наши требования. Так что все только в процессе. Хорошо проявили молодые игроки Порох, Ляшевский, Биневский, за ними будущее. От них зависит, их место в футболе. Если игрок хочет, он будет доказывать свою полезность, если нет, то уступи место другому. Мы много просмотрели молодых ребят из "Николаева-2", профильтровали и только потом решили некоторых подпускать к основному составу.

- Какие позиции требуют усиления?

- Каждый тренер стремится к идеалу, и для меня самое главное качество - исполнение должно соответствовать уровню игрока. Усиление будет точечным, мы не будем брать футболистов для количества, чтобы протирали лавку запасных. Есть желание по конкретным позициям, но об этом рано еще говорить.

- Началась подготовка в весенней части сезона. Где будете проводить сборы?

- После матча с "Оболонью" у ребят три дня выходных, а затем дома начинаем специально-подготовительный сбор. А с 22 февраля по 14 марта вылетаем на двадцатидневный сбор в Турцию.

- Это говорит, что в финансовом плане все стабильно. Не так ли?

- Слава Богу, все в порядке. Раз президент выделил такие средства на такой длительный период, значит все хорошо.

- Что можете рассказать об инфраструктуре клуба?

- Есть реконструированный стадион. Имеются искусственные поля, травяное поле. На территории завода создана база, где есть прекрасные условия для подготовки: гостиница для команды, тренажерный зал, зал для гимнастики и шейпинга. Благодаря нашему президенту, создана великолепная инфраструктура, чтобы клуб рос и развивался.