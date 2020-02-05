Черноморец отбыл на сбор в Турции. В составе делегации - 8 игроков на просмотре

В среду 5 февраля "Черноморец" отправился на свой учебно-тренировочный сбор в Турцию.

В состав делегации клуба вошли следующие футболисты: Артур Авагимян, Максим Брагару, Даниил Варакута, Вячеслав Велев, Константин Граматик, Петр Долгов, Евгений Зубейко, Владислав Клименко, Виктор Лиховидько, Станислав Микицей, Денис Норенков, Алексей Паламарчук, Роман Попов, Кирилл Силич, Андрей Слинкин, Никита Титаевский, Андрей Штогрин, а также восемь игроков, находящихся в "Черноморце" на просмотре.

Команда будет базироваться в Анталии, где ее главный тренер Остап Маркевич и старший тренер "Черноморца-2" Андрей Ущаповский также пройдут очередной этап лицензирования УАФ по программе PRO-диплом УЕФА.