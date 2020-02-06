Остап Маркевич о чистке в Черноморце: Другого выхода не было, нужно дать толчок команде

В среду одесский "Черноморец" прибыл в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части соревнований. В этой стране команду встречал ее руководитель Остап Маркевич, который отправился в Анталию заранее, чтобы принять участие в выездном этапе лицензирования тренеров. А накануне главный тренер "моряков" дал эксклюзивное интервью корреспонденту UA-Футбол, в котором рассказал о последних новостях из стана команды, опроверг слухи о молдавском легионере и поделился впечатлениями о работе в Одессе.

- Прошло три с половиной месяца с момента вашего появления на тренерском мостике одесского "Черноморца". Понять особую специфику футбольного среды Одессы за это время вы уже успели?

- Я понял, что любые события или обстоятельства, которые складываются в команде, каким-то невероятным образом мгновенно распространяются по Одессе. Смущает ли меня эта особенность? Нет. Для меня она является достаточно интересной, и я отношусь к ней вполне положительно. Ведь все, что мы делаем, направлено лишь на добро.

- Болельщики со стажем вспоминают те времена, когда после зимнего отпуска команда традиционно собиралась на стадионе на первую тренировку и наличие новичков в ней никак не скрывалось. Более того, руководитель "Черноморца" по завершении занятия охотно рассказывал группе болельщиков, которые караулили его у входа на спортивную арену, обо всех кадровых изменениях в коллективе. Однако в начале 2000-х в клубе ввели завесу секретности, которая сохраняется до сих пор. Возможно, практиковать это и в дальнейшем не стоит?

- Эта особенность, вероятно, является влиянием времени. Считаю, что она зависит от каждой личности. Скажем, я не вижу никаких проблем в том, чтобы рассказать о том, что происходит в команде, кому из ее сторонников. Мне даже звонят настоящие болельщики "Черноморца", которые имеют сорокалетний (а то и значительно больше) стаж. Скажу больше: даже из Америки пишут! Там среди эмигрантов есть один конкретный фанат команды, который днем ​​и ночью интересуется ее делами. И я рассказываю. Признаюсь: я даже никогда не мог подумать, что люди настолько искренне и проникновенно переживают за судьбу "Черноморца"! Многих болельщиков я постоянно встречаю на улице и по блеску в их глазах вижу, как они живут всем, что связано с командой. Таких искренних эмоций, поверьте, никогда не подделаешь! Честно говоря, раньше я думал, что самые преданные болельщики во Львове, однако убедился, что в Одессе люди переживают за свою команду сверхособенно - и сердцем, и душой. Этим я очень впечатлен. Ради таких людей я со своими коллегами сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть настоящий футбол в Одессу.

- Есть такой фильм - "Искусство жить в Одессе". Если перефразировать с этого названия слово "жить" на "работать", то что бы отметили в первую очередь?

- Не знаю, есть ли какие-то специальные клише или шаблоны о работе в Одессе или в любом другом городе. Скажу так: я отношусь к своим обязанностям достаточно серьезно. И если в чем-то глубоко разберусь, то знаю, что это нужно делать с душой, отдаваясь делу самоотверженно, на все сто процентов. Иначе результата не будет - и это касается не только футбола, а любой сферы деятельности.

- На протяжении последних недель болельщики только и говорят об огромных кадровых изменениях в "Черноморце". Начиная с 1936 еще никогда в истории одесского футбола не было такого, чтобы команду покинули аж 19 футболистов. Причины расставания у каждого из них разные?

- Конечно. И это не, как прежде выражались, махание шашкой ради того, чтобы показать свою значимость как "начальника". Нет. По каждому футболисту решения принимались после детальных разбирательств вопросов, изучение ситуации и тщательного анализа. Другого выхода у нас не было. Ведь "Черноморец" очень давно не находился на том месте, на котором он сейчас есть. Поэтому нужно было дать новый толчок и дыхание. Что ж, теперь посмотрим, как будет дальше.

- Львиная доля болельщиков больше всего сожалеет о потере одного из самых полезных игроков - Владимира Танчика. Оставить его в команде возможности не было?

- Честно говоря, с некоторыми футболистами мы не хотели расставаться - это было их желание. Мы же не можем держать людей силой, ведь тот, кто не настроен более находиться в клубе, не сможет принести пользу и не сможет выложиться на сто процентов. А мы берем в команду только тех, кто выкладывается на поле максимально. Что же касается Танчика, то вспоминая о тех, с кем не было желания расставаться, имел в виду и его. С Володей я лично разговаривал несколько раз, убеждал его остаться. Однако не почувствовал, что он реально этого хочет.

- На сегодняшний день официально известно о тринадцати футболистах, которые зачислены в штат одесского клуба. Еще большое количество до сих пор находится на просмотре. Когда окончательно должны определиться с кандидатами?

- Решается вопрос по вратарю Виталию Мирному, продолжаются переговоры и по другим футболистам. Думаю, что на тренировочных сборах в Турции наш коллектив будет сформирован на восемьдесят процентов. Скоро вы все увидите.

- С началом зимнего перерыва в чемпионате, как и в период летнего межсезонья, в различных средствах массовой информации появляется множество слухов и откровенных фейков о переходе того или иного футболиста в "Черноморец". В частности, называются фамилии защитников Михаила Тишкула из молдавского "Петрокуба" (Хынчешты), Евгения Непляха из луцкой "Волыни", Михаила Калугина из белорусского "Днепра" (Могилев), полузащитника Кирилла Дрышлюка из "Александрии" и нападающего Сергея Петрова из харьковского "Металлиста 1925 "...

- Да, были у нас и Неплях, и Дрышлюк, однако по определенным причинам мы не стали заключать с ними контракты. Это же могу сказать и о Петрове, которого тоже уже нет в нашем расположении. По Тишкулу, то у нас нет к нему интереса, ведь такого игрока я вообще не знаю. Что же касается Калугина, то он будет работать с нами в Турции, поэтому вопрос по нему еще будем решать.

- Среди вероятных кандидатов некоторое время был и Евгений Смирнов, который ранее уже выступал в "Черноморце" ...

- Да, был Смирнов. Однако по ряду причин в нашей команде его не будет. Тема о возможном переходе игрока уже давно закрылась.

- Сколько вакансий в количественном измерении еще планируете заполнить?

- Все зависит от того, какой футболист нам будет предложен и будет ли у него желание к нам перейти. Если это будет кандидат действительно хорошего уровня, то мы будем рассматривать вопрос о его трудоустройстве в "Черноморце".

- Планируете ли просмотр иностранных легионеров в Турции?

- Да. На просмотре в команде будет трое африканцев. Не буду сейчас называть их фамилии, но они точно приедут с целью просмотра.

- Нынешний статус "Черноморца" в процессе переговоров с тем или иным кандидатом существенно влияет?

- Оказывает влияние. Некоторые квалифицированные футболисты, которые играли в Премьер-лиге и продолжать в ней выступать и дальше, не изъявили желания переходить в "Черноморец".

- Не захотели играть в первой лиге?

- Да. Я их понимаю и поэтому не могу осуждать. Это их выбор. Впрочем, в процессе переговоров есть и положительный факт. Некоторые игроки, у которых кроме нашего также есть предложения от других хороших клубов первой лиги, выбирают "Черноморец". Это очень хорошо.

- Все, кто хорошо разбирается в футболе, трезво осознают тот факт, что наверстать упущенное осенью и ликвидировать 15-очковое отставание от третьего места за одиннадцать туров невозможно. Поэтому с честолюбивыми планами Премьер-лиги стоит подождать до следующего лета?

- Я бы не употреблял слово "невозможно". Ведь все возможно. Многое будет зависеть от нескольких факторов - зимней подготовки, комплектации и первых игр весенней части сезона. Понятно, что перед нами стоит сложная задача, однако будем пробовать ее решить. Могу всех заверить: постараемся обязательно приобретать максимальный результат в каждом туре. А дальше будем видеть.

- Со своим отцом, Мироном Маркевичем, часто советуетесь?

- (Без раздумий) Конечно. Возникают некоторые сложные вопросы, которые требуют соответствующего опыта. И я рад, что у меня есть родной человек, с которым могу посоветоваться. Уверен, что к советам прибегают и другие молодые тренеры. Даже если у них нет отца с богатым футбольным опытом, то у них есть кто-то старший по возрасту тренер, к советам которого всегда обращаются. Даже в этом не сомневаюсь. Есть немало примеров, когда лучшие тренеры мира были на связи с опытными коллегами. Вот, скажем, Хосеп Гвардиола постоянно контактировал с Йоханом Кройффом, а Юрген Клопп - с Вольфгангом Франком. И это нормально. Тот человек, который говорит мне, что знает все, вызывает желание сразу же от него убежать. А если это утверждает футболист, я с ним заканчиваю сотрудничество.

- В Одессе вы уже успели посетить некоторые выдающиеся места и искупаться в Черном море на Крещение. А со специфическим одесским языком, который еще можно услышать в приморском городе, уже успели ознакомиться?

- В том то и дело, что я ищу места, где можно его услышать. Однако никак не могу их найти. Я даже спрашивал об этом у работников клуба из числа одесситов, и мне ответили: к сожалению, этот язык постепенно сходит на нет. Мне очень обидно, ведь такого неординарного диалекта, интонации, массы заимствованных у разных национальностей слов и фраз нет больше нигде в мире!