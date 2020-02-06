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Черноморец Маркевича подписал скандального "россиянина" Сикорского

Первая лига
(3 голосов)

Игрок долго без дела не сидел

Черноморец Маркевича подписал скандального "россиянина" Сикорского
Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Игорем Сикорским.

Детали контракта с 31-летним хавбеком клуб не сообщает. В своей новой команде футболист будет выступать под 7-м номером.

Напомним, что до недавнего времени Сикорский играл за "Агробизнес", однако клуб разорвал контракт с игроком после того, как хавбек провел отпуск в России и опубликовал в соцсетях фото фоне герба страны.

Также отметим, что главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич работал вместе с Сикорским в "Агробизнесе".

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В статье: Черноморец (Одесса) Игорь Сикорский
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Источник:
ФК Черноморец

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Комментарии (19)
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m_odessa (Odessa)
06.02.2020 в 21:42
Скандального прямо. Его скандальным сделало тупоpылoе одноклеточное рагульё типа простатной квашни.
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+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
06.02.2020 в 21:46
Тебе поц наверное делают массаж простаты регулярно...Разбираешся в заднепроходных делах....
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+1
-2
m_odessa (Odessa)
06.02.2020 в 21:54
Твои влажные мечты делать мне регулярно языком массаж простаты никому не интересны, ушлёпoк недокaпaный.
0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.02.2020 в 21:55
Ну ты шкварься не так прям откровенно... Про свой привод задний ты начал вещать ниже по ветке. Шо болит, как говорится. Или у тебя память на 30 сек, а потом стирается? Во бедолага, пей рыбий жир, жуй орехи. Поправляйся, одним словом.
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
06.02.2020 в 21:40
Слышишь "trust in LFC1892 заднепривод".... Я тебе не потешный и я не приверженец твоего ЛГБТ-сообщества...Попроси помыться и связаться с тобой mr.butters (Одесса)...Он явно твой нежный братишка...
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+1
-1
avatar
palmotron (Бровари)
06.02.2020 в 21:37
Не дивно що саме чорноморець... Просто йоба-боба.
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+2
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.02.2020 в 21:02
Хоть и не захотел Игорь восстанавливать справедливость, всё равно удачи на новом месте.
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+4
-6
Просто Квашин (Харьков)
06.02.2020 в 21:12
Ты окуда вата сбежал??? Горловка или Макеевка ??? От вас скрепных за километр воняет....
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+3
-4
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.02.2020 в 21:29
Ахаахаха, а ты потешный. При этом, слишком ограничен в своём наборе клише. Впрочем, уверен, ограничен ты не только в этом ;) Слушай, так ты помойся сходи и вонь пропадет. Гарантия
+1
-3
ГенриВол (Волочиськ)
06.02.2020 в 21:58
І є такі як ти в Києві, хоча я впевнений, що явно ти не киянин. Тобі до відома: Собуцький кожний місяць всебічно допомагає в АТО, сам з Тернопільської області зовсім рядом з Волочиськом. А громадян з Тернопільщини не можливо зрівняти з налаштуваннями проти ватніків ні в одному куточку України. Кишка тонка в сікорського проти Собуцького і до того він сам хотів звалити в чорноморець.
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0
0
Камонплей
06.02.2020 в 20:54
в черноморце уже целая банда однонаротных собирается. Сначала Нижегородов, теперь этот
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+7
-4
Просто Квашин (Харьков)
06.02.2020 в 20:37
Смелый ватник.Не боится, что родственники убитых мокшами защитников Украины (таких несколько десятков в первой лиге) переламают скрепному ноги....
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+6
-4
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.02.2020 в 21:02
Не знаю, не назвал бы его смелым. Вот нерешительный ему больше подходит. Ибо был бы решительным и смелым, отсудил бы последние трусы у Агробизнеса. А так, утёрся и дальше пошел. Такое...
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+2
-6
djumba (Мелитополь)
06.02.2020 в 21:22
Согласен, все поклонники русского мира такие, "несмелые"...
+3
-1
SteFF (Харьков)
06.02.2020 в 21:29
что бы он отсудил? четко был приведен пункт контракта, который он нарушил. молчу про то, что всех публичных любителей русского мира (нет, не посещающих Россию) должны именно так гонять ссанными тряпками.
+2
-1
avatar
mr.butters (Одесса)
06.02.2020 в 21:35
SteFF, лично контракт видел, чтобы говорить о всяких пунктах
+2
-2
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.02.2020 в 21:38
Чёткий? Чёткий пункт? Привожу цитату с первоначальной новости: "В клубе отметили, что Сикорский нарушил условия личного контракта, который предполагает, что игрок обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба." Отсюда вопрос, где в этой формулировке слова "Россия", "запрет" или хоть что-нибудь в этом ключе? Здесь же обычное "взагали по загалям", обтекаемое фуфло. Нет?
+1
-2
SteFF (Харьков)
06.02.2020 в 21:47
а чем он нечеткий? в Украине сохранение и повышение престижа клуба резко диссонирует с фотками на фоне курицы. а вот Черноморец свой престиж крепко понизил этим трансфером.
0
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
06.02.2020 в 21:58
Ок, Steff, как сам считаешь, в суде бы проканали твои аргументы? Детский сад. Ты за правовое гос-во и торжество закона, или Сомали больше по душе?
0
0

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