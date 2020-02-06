Черноморец Маркевича подписал скандального "россиянина" Сикорского

"Черноморец" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Игорем Сикорским.

Детали контракта с 31-летним хавбеком клуб не сообщает. В своей новой команде футболист будет выступать под 7-м номером.

Напомним, что до недавнего времени Сикорский играл за "Агробизнес", однако клуб разорвал контракт с игроком после того, как хавбек провел отпуск в России и опубликовал в соцсетях фото фоне герба страны.

Также отметим, что главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич работал вместе с Сикорским в "Агробизнесе".