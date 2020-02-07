Витао: Украинские морозы не станут проблемой

Защитник "Шахтера" Витао рассказал о том, как проходит сбор команды в Турции.

"Немного беспокоила боль в паховой области, но ничего серьезного, все прошло достаточно быстро. Я уже восстановился и не ощущаю дискомфорта. Буду работать, чтобы получить шанс выйти на поле и сыграть за команду.

Впечатления от подготовки хорошие, хотя я не привык к такому понятию, как "зимние сборы". Даже здесь, в Турции, достаточно прохладно по сравнению с Бразилией, но лично мне холод нравится. Я быстро адаптировался и думаю, что даже украинские морозы не станут проблемой. Готов и к конкуренции за место в составе. Она есть в "Шахтере" не только на моей позиции. Буду усердно трудиться и ждать момента, когда Мистер решит, что я готов играть", - рассказал Витао.