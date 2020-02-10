Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ингулец - Горняк-Спорт. Видеотрансляция поединка
Репетиция мартовского матча
Сегодняшний спарринг двух команд Первой лиги - первая для них игра после зимней футбольной "спячки".
Интересный поединок в том числе и тем, что именно в этой паре команды сойдутся в 20 туре - первом поединке после возобновления чемпионата в Первой лиге. Это будет почти за два месяца - 22 марта.
Пока же на обе команды ожидает подготовка к весенней части чемпионата.
Товарищеский матч
10.02.2020 13:00
"Ингулец" (Петрово) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
Видеотрансляция поединка
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...