Ингулец - Горняк-Спорт. Видеотрансляция поединка

Сегодняшний спарринг двух команд Первой лиги - первая для них игра после зимней футбольной "спячки".

Интересный поединок в том числе и тем, что именно в этой паре команды сойдутся в 20 туре - первом поединке после возобновления чемпионата в Первой лиге. Это будет почти за два месяца - 22 марта.

Пока же на обе команды ожидает подготовка к весенней части чемпионата.

Товарищеский матч

10.02.2020 13:00

"Ингулец" (Петрово) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

Видеотрансляция поединка