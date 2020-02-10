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Первая лига

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Ингулец - Горняк-Спорт. Видеотрансляция поединка

Первая лига
(1 голосов)

Репетиция мартовского матча

Ингулец - Горняк-Спорт. Видеотрансляция поединка
Новина українською

Сегодняшний спарринг двух команд Первой лиги - первая для них игра после зимней футбольной "спячки".

Интересный поединок в том числе и тем, что именно в этой паре команды сойдутся в 20 туре - первом поединке после возобновления чемпионата в Первой лиге. Это будет почти за два месяца - 22 марта.

Пока же на обе команды ожидает подготовка к весенней части чемпионата.

Товарищеский матч

10.02.2020 13:00

"Ингулец" (Петрово) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово)
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