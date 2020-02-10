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Балканы усилились опытным нападающим

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Андрей Фаюк - игрок ФК Балканы

Балканы усилились опытным нападающим
Новина українською

Футбольный клуб "Балканы" подписал контракт с 26-летним воспитанником одесского футбола, нападающим Андреем Фаюком.

Осеннюю часть сезона Фаюк провел в "Черкащине". Также ранее успел поиграть за "Реал Фарму" тернопольскую "Ниву", "Энергию", "Горняк-Спорт" и "Металлист-1925".

В общей сложности на уровне команд ПФЛ Украины новобранец "Балкан" провел 139 матчей, в которых отметился 26 результативными ударами.

Также клуб сообщает, что в ближайшие дни "Балканы" объявят о подписание еще целого ряда новых исполнителей, большинство из которых успешно прошли просмотр в составе команды.

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В статье: Балканы (Заря) Андрей Фаюк
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Источник:
ФК Балканы

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