Балканы усилились опытным нападающим

Футбольный клуб "Балканы" подписал контракт с 26-летним воспитанником одесского футбола, нападающим Андреем Фаюком.

Осеннюю часть сезона Фаюк провел в "Черкащине". Также ранее успел поиграть за "Реал Фарму" тернопольскую "Ниву", "Энергию", "Горняк-Спорт" и "Металлист-1925".

В общей сложности на уровне команд ПФЛ Украины новобранец "Балкан" провел 139 матчей, в которых отметился 26 результативными ударами.

Также клуб сообщает, что в ближайшие дни "Балканы" объявят о подписание еще целого ряда новых исполнителей, большинство из которых успешно прошли просмотр в составе команды.