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Кремень попрощался с тремя игроками

Первая лига
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Вадим Варонченко, Юрий Павлик и Игорь Кошман покинули команду

Кремень попрощался с тремя игроками
Новина українською

Кременчугский "Кремень" покинули три игрока. С командой попрощались полузащитники Вадим Варонченко, Юрий Павлик и Игорь Кошман.

Вадим Воронченко присоединился к команде в начале сезона. За это время игрок сыграл в 18 играх, забил 1 гол.

Юрий Павлик вернулся в "Кремень" в июле 2019 года. За это время воспитанник "Кремня" сыграл в 19 играх и отметился тремя голами.

Еще один воспитанник "Кремня" Игорь Кошман пополнил команду в сентябре прошлого года. За это время Игорь сыграл в 10 играх чемпионата Первой лиги.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Игорь Кошман Вадим Воронченко Юрий Павлик
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Источник:
ФК Кремень

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