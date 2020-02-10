Кремень попрощался с тремя игроками

Кременчугский "Кремень" покинули три игрока. С командой попрощались полузащитники Вадим Варонченко, Юрий Павлик и Игорь Кошман.

Вадим Воронченко присоединился к команде в начале сезона. За это время игрок сыграл в 18 играх, забил 1 гол.

Юрий Павлик вернулся в "Кремень" в июле 2019 года. За это время воспитанник "Кремня" сыграл в 19 играх и отметился тремя голами.

Еще один воспитанник "Кремня" Игорь Кошман пополнил команду в сентябре прошлого года. За это время Игорь сыграл в 10 играх чемпионата Первой лиги.