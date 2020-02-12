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Агробизнес усилился украинским защитником
Очередное усиление "аграриев"
"Агробизнес" подписал контракт с 23-летним украинским защитником Евгением Захарченко.
Детали сделки клуб из Волочиска не разглашает.
Последним клубом Захарченко был ереванский "Локомотив", цвета которого он защищал с февраля 2019-го года.
Также ранее на протяжении карьеры Захарченко поиграл за юношеские команды "Ворсклы" и "Черноморца", немецкий "Анкер Висмар", "Сумы", "Гагру" и "Мерани Мартвили".
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Источник:ФК Агробизнес
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