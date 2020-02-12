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Агробизнес усилился украинским защитником

Первая лига
(1 голосов)

Очередное усиление "аграриев"

Агробизнес усилился украинским защитником
Новина українською

"Агробизнес" подписал контракт с 23-летним украинским защитником Евгением Захарченко.

Детали сделки клуб из Волочиска не разглашает.

Последним клубом Захарченко был ереванский "Локомотив", цвета которого он защищал с февраля 2019-го года.

Также ранее на протяжении карьеры Захарченко поиграл за юношеские команды "Ворсклы" и "Черноморца", немецкий "Анкер Висмар", "Сумы", "Гагру" и "Мерани Мартвили".

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Евгений Захарченко
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Источник:
ФК Агробизнес

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