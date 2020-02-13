Без двух бразильцев. Лидер Первой лиги вылетел на сбор в Турцию с 26 игроками

Около 11.00 утра рейс с делегацией "Руха" вылетел из аэропорта им. Даниила Галицкого в направлении Стамбула. Непосредственно оттуда львовяне возьмут курс на Анталию.

В распоряжении главного тренера "желто-черных" - 26 футболистов, 2 из которых находятся на просмотре.

Вместе с командой на зарубежные сборы отправился и центральный защитник Руслан Марушка, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

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Бразильцы Сидней и Габриэль с командой не полетели.

Состав "Руха":

Вратари: Бандура, Мысак, Ильющенков

Защитники: Дуць, Белый, Сакив, Заставный, Романюк, Марушка

Полузащитники: Копина, Брикнер, Мартынюк, Коробенко, Калюжный, Мысык, Бойчук, Козловский, Русин, Климчук, Синица, ИНП, ИНП

Нападающие: Кондраков, Биленький, Эрнест, Кухаревич