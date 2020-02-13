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Остап Маркевич: Мой отец – не тот человек, который будет без приглашения влазить в чужие дела

Первая лига
(1 голосов)

Мирон Богданович посетит сборы Черноморца в Турции

Остап Маркевич: Мой отец – не тот человек, который будет без приглашения влазить в чужие дела
Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич сообщил, что его отец Мирон Маркевич понаблюдает за тем, как команда проводит сбор в Турции.

– Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за услугами к своему отцу. Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют нужного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается "Черноморец".

- Готовитесь, что достанется на орехи или будет похвала?

– Мой отец – не тот человек, который будет без соответственного приглашения влазить в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет и скажет свое мнение.

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В статье: Мирон Маркевич Черноморец (Одесса) Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Сумчанин (Сумы)
13.02.2020 в 21:32
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2020 в 21:03
слушайся папу а где 3 африканца --ЧО нужно усиление особенно в нападении не нужных на воздух
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