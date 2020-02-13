Остап Маркевич: Мой отец – не тот человек, который будет без приглашения влазить в чужие дела

Главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич сообщил, что его отец Мирон Маркевич понаблюдает за тем, как команда проводит сбор в Турции.

– Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за услугами к своему отцу. Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют нужного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается "Черноморец".

- Готовитесь, что достанется на орехи или будет похвала?

– Мой отец – не тот человек, который будет без соответственного приглашения влазить в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет и скажет свое мнение.