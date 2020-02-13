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Балканы подписали первого в истории легионера из "дальнего" зарубежья

Первая лига
(1 голосов)

Бразилец Луиз Фернандо пополнил ряды команды

Балканы подписали первого в истории легионера из "дальнего" зарубежья
Новина українською

Зарянские "Балканы" подписали контракт с первым в своей клубной истории легионером из дальнего зарубежья.

Полноправным игроком команды из Одесской области стал 24-летний бразильский полузащитник Луиз Фернандо.

24-летний Луиз Фернандо является воспитанником академии "Фламенго". Хавбек перешел в "Олимпик" из "Металлиста-1925" летом прошлого года, однако за первую половину сезона не провел ни одного матча за донецкий клуб.

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В статье: Балканы (Заря) Луис Фернандо
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Источник:
ФК Балканы

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