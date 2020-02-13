Балканы подписали первого в истории легионера из "дальнего" зарубежья

Зарянские "Балканы" подписали контракт с первым в своей клубной истории легионером из дальнего зарубежья.

Полноправным игроком команды из Одесской области стал 24-летний бразильский полузащитник Луиз Фернандо.

24-летний Луиз Фернандо является воспитанником академии "Фламенго". Хавбек перешел в "Олимпик" из "Металлиста-1925" летом прошлого года, однако за первую половину сезона не провел ни одного матча за донецкий клуб.