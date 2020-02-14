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Ингулец с приключениями прибыл на сбор в Аланию
Пришлось ждать самолет
ФК "Ингулец" вчера в 2.10 ночи из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь самолетом в Анкару. Но рейс задержался и футболистам пришлось ожидать в терминале больше 3 часов.
Около 5 утра команда все же вылетела в Анкару, где в 10.10 осуществила пересадку на рейс в Анталию.
Уже через час ребята сели в автобус, которым отправились в отель Goldcity в другой город - Аланию. Трансфер занял еще примерно 2 часа. В итоге команда прибыла к месту назначения.
Несмотря на тяжелый переезд, в 17.45 уже началась первая тренировка на футбольных полях гостиничного комплекса.