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Ингулец с приключениями прибыл на сбор в Аланию

Первая лига
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Пришлось ждать самолет

Ингулец с приключениями прибыл на сбор в Аланию
Новина українською

ФК "Ингулец" вчера в 2.10 ночи из аэропорта "Борисполь" должен был вылететь самолетом в Анкару. Но рейс задержался и футболистам пришлось ожидать в терминале больше 3 часов.

Около 5 утра команда все же вылетела в Анкару, где в 10.10 осуществила пересадку на рейс в Анталию.

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Уже через час ребята сели в автобус, которым отправились в отель Goldcity в другой город - Аланию. Трансфер занял еще примерно 2 часа. В итоге команда прибыла к месту назначения.

Несмотря на тяжелый переезд, в 17.45 уже началась первая тренировка на футбольных полях гостиничного комплекса.

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В статье: Ингулец (Петрово) тренировочный сбор
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Источник:
ФК Інгулець

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