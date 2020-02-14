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Волынь подписала Кизилатеша

Первая лига
(2 голосов)

Хавбек продолжит карьеру в Первой лиге

Волынь подписала Кизилатеша
Новина українською

"Волынь" подписала контракт с 25-летним полузащитником Джемалем Кизилатешем.

О деталях соглашения клуб не сообщает.

Последним клубом хавбека был "Колос", где в этом сезоне игрок выходил на поле 6 раз.

Также Джемаль ранее выступал за белоцерковский "Арсенал-Киевщину", полтавскую "Ворсклу" и столичный "Арсенал".

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В статье: Волынь (Луцк) Джемаль Кизилатеш
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Источник:
ФК Волынь

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