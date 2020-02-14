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Балканы подписали бразильского хавбека и двух украинских оборонцев

Первая лига
(1 голосов)

Очередное усиление Балкан

Балканы подписали бразильского хавбека и двух украинских оборонцев
Новина українською

Зарянские "Балканы" объявили о подписании трех новичков.

Контракт с клубом подписали бразильский хавбек Додо Роша, а также защитники Роман Николишин и Владислав Сидоренко.

Додо до недавнего времени играл за "Металлист-1925", Сидоренко защищал цвета "Кремня", а последним профессиональным клубом Николишина был "Калуш".

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В статье: Балканы (Заря) Владислав Сидоренко Роман Николишин Додо Роша
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Источник:
ФК Балканы

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