Балканы подписали бразильского хавбека и двух украинских оборонцев

Зарянские "Балканы" объявили о подписании трех новичков.

Контракт с клубом подписали бразильский хавбек Додо Роша, а также защитники Роман Николишин и Владислав Сидоренко.

Додо до недавнего времени играл за "Металлист-1925", Сидоренко защищал цвета "Кремня", а последним профессиональным клубом Николишина был "Калуш".