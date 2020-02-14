Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балканы подписали бразильского хавбека и двух украинских оборонцев
Очередное усиление Балкан
Зарянские "Балканы" объявили о подписании трех новичков.
Контракт с клубом подписали бразильский хавбек Додо Роша, а также защитники Роман Николишин и Владислав Сидоренко.
Додо до недавнего времени играл за "Металлист-1925", Сидоренко защищал цвета "Кремня", а последним профессиональным клубом Николишина был "Калуш".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Балканы
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...