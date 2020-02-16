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Приходько – о победе над Таврией: Местами был виден рисунок игры, к которому стремимся

Первая лига
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Наставник "Горняка" рассказал о спарринге с симферопольцами

Приходько – о победе над Таврией: Местами был виден рисунок игры, к которому стремимся
Новина українською

Главный тренер криворожского "Горняка" Геннадий Приходько после победы в домашнем спарринге над симферопольской "Таврией" (4:0) ответил на вопросы журналистов.

"Сегодняшний матч провели на хорошем уровне. "Таврия" позже начала сборы, они пока функционально не готовы. У нас местами видел тот рисунок игры, к которому мы стремимся.

Ребята играли в пас, комбинировали, надежно действовали в обороне, создали очень много моментов. Спаррингом я доволен. Тем не менее, работы много.

Где-то нас подкосили травмы плюс эпидемия гриппа. Сегодня около восьми футболистов не смогли сыграть. Но и в таком составе (14 игроков) команда выглядела неплохо, перед своими болельщиками.

Попробовали тактическую схему с тремя защитниками: 3-5-2. Для нас это новая расстановка, но ребята ее поняли. Правильно перестраивались сзади, хорошо сыграли впереди.

Смотрим новых форвардов, с одним уже подписали контракт, но он пока уехал", – сказал наставник официальному сайту "Горняка".

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В статье: Горняк (Кривой Рог) Геннадий Приходько
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Источник:
ФК Горняк
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