Приходько – о победе над Таврией: Местами был виден рисунок игры, к которому стремимся

Главный тренер криворожского "Горняка" Геннадий Приходько после победы в домашнем спарринге над симферопольской "Таврией" (4:0) ответил на вопросы журналистов.

"Сегодняшний матч провели на хорошем уровне. "Таврия" позже начала сборы, они пока функционально не готовы. У нас местами видел тот рисунок игры, к которому мы стремимся.

Ребята играли в пас, комбинировали, надежно действовали в обороне, создали очень много моментов. Спаррингом я доволен. Тем не менее, работы много.

Где-то нас подкосили травмы плюс эпидемия гриппа. Сегодня около восьми футболистов не смогли сыграть. Но и в таком составе (14 игроков) команда выглядела неплохо, перед своими болельщиками.

Попробовали тактическую схему с тремя защитниками: 3-5-2. Для нас это новая расстановка, но ребята ее поняли. Правильно перестраивались сзади, хорошо сыграли впереди.

Смотрим новых форвардов, с одним уже подписали контракт, но он пока уехал", – сказал наставник официальному сайту "Горняка".