Кремень в спарринге выпустил 19 игроков на просмотре

"Кремень" продолжает подготовку к весенней части сезона Первой лиги и сегодня сыграл с молодежной (U-19) командой "Александрии".

В итоге, победу в матче праздновала "Александрия", но наиболее интересным в поединке было не это. Все дело в том, что в первом тайме у "Кремня" на поле вышли 10 игроков на просмотре, а во втором – 9.

Таким образом, всего три игрока "Кремня" приняли участие в контрольном матче.

Кремень – Александрия U-19 1:2

Кремень (1 тайм): Закорский и 10 игроков на просмотре.

Кремень (2 тайм): Куць, Янаков и 9 игроков на просмотре