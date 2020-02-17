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Кремень в спарринге выпустил 19 игроков на просмотре

Первая лига
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Тотальная селекционная работа

Кремень в спарринге выпустил 19 игроков на просмотре
Новина українською

"Кремень" продолжает подготовку к весенней части сезона Первой лиги и сегодня сыграл с молодежной (U-19) командой "Александрии".

В итоге, победу в матче праздновала "Александрия", но наиболее интересным в поединке было не это. Все дело в том, что в первом тайме у "Кремня" на поле вышли 10 игроков на просмотре, а во втором – 9.

Таким образом, всего три игрока "Кремня" приняли участие в контрольном матче.

Кремень – Александрия U-19 1:2

Кремень (1 тайм): Закорский и 10 игроков на просмотре.

Кремень (2 тайм): Куць, Янаков и 9 игроков на просмотре

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В статье: Кремень (Кременчуг)
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Источник:
ФК Кремень

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