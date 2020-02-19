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Металлист-1925 подписал Банасевича и Гегедоша
Неплохое усиление для харьковчан
Харьковский "Металлист-1925" объявил о подписании двух новичков.
Ряды команды пополнили хавбек Максим Банасевич и форвард Роберт Гегедош.
Условия контрактов клуб не сообщает. Банасевич взял себе 95-й номер, а Гегедош – 88-й.
Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае" (18 матчей, 5 голов), а Банасевич до недавнего времени играл за "Рух" (7 поединков в текущем сезоне).
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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daqo46
19.02.2020 в 20:41
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