  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист-1925 подписал Банасевича и Гегедоша
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист-1925 подписал Банасевича и Гегедоша

Первая лига
(1 голосов)

Неплохое усиление для харьковчан

Металлист-1925 подписал Банасевича и Гегедоша
Новина українською

Харьковский "Металлист-1925" объявил о подписании двух новичков.

Ряды команды пополнили хавбек Максим Банасевич и форвард Роберт Гегедош.

Условия контрактов клуб не сообщает. Банасевич взял себе 95-й номер, а Гегедош – 88-й.

Напомним, что Гегедош первую часть сезона провел в "Минае" (18 матчей, 5 голов), а Банасевич до недавнего времени играл за "Рух" (7 поединков в текущем сезоне).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Гегедош Максим Банасевич Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
daqo46
19.02.2020 в 20:41
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...