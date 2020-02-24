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Шторм Юлия повредил стадион Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

Циклон движется через всю Украину на восток

Шторм Юлия повредил стадион Черноморец
Новина українською

Активный циклон "Юлия", который сформировался в Атлантике, добрался и до Украины.

Досталось от него и Одессе: шквальный ветер скоростью до 25 м/c повредил стадион "Черноморец", на котором проводит свои домашние матчи местная команда. Ветер сорвал часть колонны перед главным входом на арену.

Досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу. По сообщениям местных СМИ, от непогоды в Одессе погиб один человек.

Как отмечают синоптики, шторм двигается через всю Украину на восток, и начиная с ночи 24-25 февраля пойдет на убыль.

Стадион Черноморец:

Шторм Юлия повредил стадион Черноморец - изображение 1
Одесский ипподром:
Шторм Юлия повредил стадион Черноморец - изображение 2
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В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
24.02.2020 в 21:20
Вечно у нас какой-нибудь шторм разруху приносит - то Юля, то Витя, то Петя, то Вова
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skopa (Харьков)
24.02.2020 в 20:06
Евреи верны себе, как и испокон веков..Мраморные колонны из гипса и т. д.Все украдено до нас...
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