Шторм Юлия повредил стадион Черноморец

Активный циклон "Юлия", который сформировался в Атлантике, добрался и до Украины.

Досталось от него и Одессе: шквальный ветер скоростью до 25 м/c повредил стадион "Черноморец", на котором проводит свои домашние матчи местная команда. Ветер сорвал часть колонны перед главным входом на арену.

Досталось и местному ипподрому, с которого ветер сорвал крышу. По сообщениям местных СМИ, от непогоды в Одессе погиб один человек.

Как отмечают синоптики, шторм двигается через всю Украину на восток, и начиная с ночи 24-25 февраля пойдет на убыль.

Стадион Черноморец:

Одесский ипподром: