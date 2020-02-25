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Рух подписал первого в своей истории грузинского легионера

Первая лига
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Рати Ардазишвили будет помогать команде выйти в УПЛ

Рух подписал первого в своей истории грузинского легионера
Новина українською

Львовский "Рух" подписал контракт с 22-летним грузинским плеймейкером Рати Ардазишвили, который последние две недели был с командой на сборе в Турции.

Соглашение сторон заключено на три с половиной года. В своей новой команде хавбек будет играть под 26 номером.

Рати - первый грузин в истории клуба. Ранее играл в грузинских клубах "Локомотив" (Тбилиси) и "Чихури" (Сачхере), в котором провел последние полгода в аренде.

Вызывается в молодежную сборную своей страны.

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В статье: Рух (Львов) Рати Ардазишвили
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Источник:
ФК Рух

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