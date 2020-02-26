Демченко: На втором сборе выполнили все, что планировали

Главный тренер "Металлиста 1925" Андрей Демченко подвел итоги второго харьковского учебно-тренировочного сбора команды.

"Доволен ли я учебно-тренировочным сбором? Да, мы все, что планировали, выполнили. Единственное, конец сборов — чемоданное настроение. Мы понимаем, что все игроки уже устали, ведь они работали в режиме двухразовых тренировок. Были большие нагрузки, видно, что им нужно немного отдохнуть. Вчера еще дали им беговую работу. Сегодня было заметно, что им не хватает свежести и эмоциональной агрессивности", — отметил Демченко.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Металлист 1925" завершил на 7-м месте в турнирной таблице Первой лиги.