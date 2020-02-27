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Разбили чемпиона Таджикистана. Ингулец - Истиклол 5:0. Обзор матча
3 гола Сичинавы
В третьем контрольном матче турецкого сбора "Ингулец" уверенно победил чемпиона Таджикистана, футбольный клуб "Истиклол" (Душанбе), который буквально недавно возглавил украинский тренер.
Хет-триком отметился Ника Сичинава и по голу забили Илья Коваленко и Максим Ковалев с пенальти.
Контрольный матч
Турция, Анталия. 25.02.2020
"Ингулец" (Петрово, Украина) - "Истиклол" (Душанбе, Таджикистан) 5:0
Голы: Коваленко (57), Сичинава (67, 87, 90), Ковалев (75, пенальти)
Удаление: Коробка (39) - М. Джалилов (42), Давлатмир (73), А. Джалилов (76)
Нереализованный пенальти: Алишер Джалилов - (38, голкипер)
Стартовый состав "Ингульца": Льопка, Павлов (к), Кучеренко, Фатеев (19 'Лобода), Квасный, Загальский, Марчук, Коробка, Щедрый, Сула, Мишуренко
Состав "Ингульца" 2-й тайм: Шуст, Ковалев, Кучеренко, Балан, Синегуб, Лупашко, Бартулович, Коваленко, Запорожец, Козак, Сичинава