Игорь Наконечный: Рад, что удалось удержать Черноморец на плаву перед тем, как команду принял Григорчук

Вашему вниманию вторая часть интервью с бывшим игроком "Черноморца", запорожского "Металлурга" и СК "Одесса" Игорем Наконечным, в которой он поведал об выступлениях в чемпионате уже независимой Украины, командировке в Исландию и тренерской карьере.

ПОЕЗД, НЕ ДОМЧАВШИЙ В ВЫСШУЮ ЛИГУ

- Премьерный чемпионат независимой Украины вы провели в Запорожье, а потом вновь вернулись в ставший родным город, одев футболку перволигового СК "Одесса".

- После распада СССР пропал интерес к турнирным событиям, так как чемпионат Украины в ту пору не шел ни в какое сравнение по уровню с союзной высшей лигой. Уже тогда возникла мысль вернуться домой, в Одессу. Как раз в тот период у перешедшего из собственности армии в руки частного владельца Владимира Подольского СК "Одесса" были большие амбиции. Пригласив меня в этот клуб, его президент, помнится, мне так и сказал: "Ты садишься в поезд, который мчится в высшую лигу" (улыбается). Мы тогда с ныне покойным Сергеем Жарковым тренировали команду в роли играющих тренеров. И, надо сказать, довольно неплохо это у нас получалось. Хотя бы потому, что состав у "Одессы" в сезоне-1992/93 был просто супер! Достаточно назвать такие фамилии, как Шуховцев, Бобриков, Демьяненко, Кочвар, Ермаков, Тутиченко, Заярный, Харьковщенко, Еремеев, Мусолитин, Парахневич. А еще Жаркова с Наконечным (смеется). Вскоре многие из этих ребят перешли в "Черноморец", да и в другие клубы.

- Помнится, в какой-то момент в футбольной Одессе стали вспоминать 60-е годы, когда местные "Черноморец" и СКА были серьезными конкурентами.

- В этой связи всплывает в памяти дуэль СК "Одесса" с "Черноморцем" в 1/16 финала Кубка Украины сезона-1992/93. В первом матче на стадионе СКА в равной борьбе мы уступили "морякам" 0:1, а в ответном, проходившем на Центральном стадионе ЧМП, взяли верх в драматичной борьбе 3:2 и вышли в следующий этап турнира. После этого матча, кстати, тренировавший "Черноморец" Виктор Прокопенко позвонил мне и пригласил поиграть еще в высшей лиге. Но вернуться в свою бывшую команду я не мог, так как незадолго до этого на разминке перед одним из матчей чемпионата повредил мениск. Я так и сказал Прокопенко: "С удовольствием пошел бы в "Черноморец", однако вскоре ложусь на операцию". Потом мне все же пришлось покинуть "Одессу". В клубе возникла неприятная ситуация - нас с Жарковым стали обвинять в каких-то продажах. В ту пору как раз винницкая "Нива" рвалась в высшую лигу, вот это и породило неоправданные подозрения. Не доиграв до окончания сезона из-за последствий перенесенной операции, в начале лета я уехал в Исландию.

АНГЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ В СТРАНЕ ГЕЙЗЕРОВ

- Каким ветром вас туда занесло?

- Поехать в далекую страну предложил бывший партнер по "Черноморцу", а в начале 90-х президент этого клуба Вячеслав Лещук. Для меня это был определенный опыт, причем во многих отношениях. И дело не только в материальном плане. В Исландии я имел возможность увидеть, что есть и другой футбол. Исландцы в те годы ориентировались на английский стиль, который несколько отличался от других европейских стран. Уже тогда он был более скоростным, атлетичным. Впрочем, работают они в этом направлении и сейчас.

- Чем вас удивила Исландия?

- Прежде с "Черноморцем" посчастливилось побывать в разных странах и континентах, но в Исландии действительно было чему удивляться. Страна-то маленькая, но какие там футбольные поля! Вообще исландцы уделяли и уделяют футболу немало внимания. По этой части там достаточно развитая инфраструктура, не забывают также и о подготовке юных футболистов. Было видно, что исландцы очень хотят проявить себя в футболе. Стоит отдать им должное, они сумели доказать свою состоятельность. Евро-2016 и Чемпионат мира 2018 - яркое тому подтверждение. Помнится, и раньше играть против Исландии было трудно. На своем поле самолюбивые крепыши-исландцы почти всегда доставляли немало хлопот сборной СССР. Да и сборной Украины тоже. В каждом матче футболисты Исландии бились, как настоящие викинги.

- А если говорить не о футболе, что впечатлило вас в Исландии?

Имел возможность понаблюдать за действующим вулканом. Для этого можно было подняться к его вершине, откуда открывался впечатляющий вид на дымящийся кратер. Исландцы сумели направить энергию вулкана для своих нужд, используя ее для отопления в домах. А знаменитые гейзеры тоже приносят пользу - на основе этих горячих источников в стране оборудуются бассейны.

Игорь Наконечный сыграл пять матчей в составе "Вестманнаяэр", который по итогам чемпионата сезона 1993-го года занял восьмое место из десяти команд.

ПО СИСТЕМЕ ЛОБАНОВСКОГО

- После командировки в Исландию вы повторили прежний маршрут: сначала вновь уехали в Запорожье, а затем вернулись в Одессу.

- Так и было. В "Металлург" позвали вновь - и я пошел. Правда, в этот раз приглашение получил от нового главного тренера Анатолия Куксова. Он начал собирать команду, у которой поначалу были проблемы и ничего не получалось. Так продолжалось до тех пор, пока "Металлург" не возглавил Александр Томах. Он стал вводить в состав перспективную молодежь, которая пришла из младшего по рангу запорожского коллектива - "Виктора". С Томахом команда преобразилась и заиграла. Многие наверняка знают, что этот специалист является сторонником методики киевского "Динамо". Он даже был на стажировке у Лобановского. Футболисты "Металлурга" на себе это прочувствовали - тренировки отличались уж очень большими нагрузками. Было по три занятия в день. Кто выдерживал, тот и играл в составе (смеется). И знаете, это принесло свои плоды - команда уверенно заиграла.

Проведя в Запорожье два сезона, я вернулся в Одессу. Там спустя какое-то время поступило предложение поиграть за любительский коллектив "Лотто-GSM", который вскоре получил профессиональный статус. Во второй лиге он выступал под несколько измененным названием - "СКА-Лотто", так как домашние матчи проводил на стадионе СКА. Президент этого клуба Сергей Пасечник был преисполнен хорошими амбициями, сформировав достаточно боевитый коллектив. Мы конкурировали за высокое место с херсонским "Кристаллом", матчи с которым были на редкость принципиальными. В первом круге "СКА-Лотто" сражался, показывая зрелищную игру, а вот после зимнего перерыва наметились финансовые проблемы. Команда вскоре расформировалась, а меня вместе со многими ее футболистами забрали в выступающий в первой лиге "Черноморец".

- Ступив окончательно на тренерскую стезю, вы поработали не в одном одесском клубе. В том, что этот хлеб нелегок, быстро убедились?

- Одно дело, когда работаешь помощником главного тренера, а совсем другое - когда сам трудишься в этой роли. Будучи ассистентом, ты не настолько осознаешь всю полноту сложности и ответственности работы на данном посту. А вот став главным, понимаешь, что это очень тяжело. В этой связи вспоминается один эпизод из жизни Алекса Фергюсона. Когда один известный футболист завершил активные выступления и перешел на тренерскую работу, он подошел к легендарному специалисту и сказал: мол, теперь и я с вами в одной роли. На что Фергюсон ответил: "Добро пожаловать в ад"! (Смеется).

НА ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА - С ТЕЛОХРАНИТЕЛЕМ

- В вашей тренерской биографии значатся также клубы ближнего зарубежья - Молдавии и Азербайджана. Какие эпизоды из работы в них всплывают в памяти чаще всего?

В этих странах у меня было больше возможностей проявить себя на международном уровне. Во время работы в молдавских "Констукторуле", "Тирасполе", "Шерифе" и азербайджанском "МКТ-Араз" из Имишли посчастливилось поиграть в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке Интертото. Нашими соперниками были хорошие команды, а это лишь обогатило мой тренерский опыт. Особенно вспоминается работа в "Шерифе" и "МКТ-Араз", у которых были амбициозные президенты (тираспольская команда в Лиге Чемпионов пройдя эстонскую "Флору" уступила "Шахтеру" Бернда Шустера, 0:0, 0:2 прим.). Имея хорошие финансовые условия, они требовали от своих команд только побед. В Азербайджане были свои особенности. В 2000х годах в азербайджанскую глубинку ездил далеко не каждый футболист. Помню, что еще до моего появления в Имишли один игрок отправился с охраной - помните воспитанника украинского футбола Артема Безродного, ныне, увы, уже покойного? Так вот, он приехал заключать контракт с "МКТ-Араз" с телохранителем. Вот так бывает.

- Тренерскую работу на профессиональном уровне в "Черноморце" вы провели весьма успешно, передав после осенней части сезона-2010/11 своему преемнику Роману Григорчуку команду, готовую для борьбы за возвращение в класс сильнейших.

Да, было такое. Осенний этап чемпионата понесший кадровые потери "Черноморец" старался держаться на плаву, чтобы не растерять шансы бороться за высокое место. Рад, что я вместе с коллегами сумел это сделать. По окончании сезона мне, как и работавшему в весенней его части в роли главного тренера Роману Григорчуку, вручили памятные медали. Тот чемпионат первой лиги я хорошо помню. Как, впрочем, и следующие сезоны, проведенные "моряками" в элите. В то время я уже работал с дублерами "Черноморца".

- Чем занимаетесь сейчас?

- Уйдя из структуры "Черноморца" в 2014-м, посвятил себя воспитанию юных футболистов. Вот уже седьмой год занимаюсь любимым делом. Понятное дело, что это не работа со взрослыми профессионалами, но в данном случае главное состоит в другом. Если тебе нравится то, что ты делаешь, и ты отдаешься ему максимально, то это большое счастье. Как оказалось, работая с детьми, тоже можно получать удовольствие.