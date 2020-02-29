Наставник Волыни Тлумак: Клуб компенсировал кадровые потери красивыми приобретениями

Главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак прокомментировал поражение от "Шерифа" 0:3 в контрольном матче и подвел итоги первого зимнего межсезонного сбора.

- Андрей, поделитесь впечатлениями от спарринга с "Шерифом". Наверное, после таких поражений можно получить больше полезной информации?

- Результат этого матча не имел никакого значения, ведь мы проверяли молодых игроков. У нас играли ребята 2001-2003 годов рождения. Решили дать возможность проявить себя молодежи, плюс в этом противостоянии приняли участие несколько опытных игроков, для того чтобы получили максимальную нагрузку. 29 февраля готовимся на игру с "Динамо" Минск, эта игра была заранее запланирована. Несмотря на поражение, остался доволен некоторыми игроками.

- В это межсезонье вы потеряли Бартуловича и Горопевшика. Была возможность оставить этих игроков в команде?

- Если у человека нет желания, то его невозможно заставить. Если бы силой держали людей в команде, то от этого бы только проиграли. Считаю, что нам удалось найти полноценную замену этим игрокам. Кулиш, Приндета, Кизилатеш, Конкольняк присоединились к нашей команде. Конкольняк - настоящий боец, с хорошей левой ногой. Это все квалифицированные футболисты и по моему мнению, наша команда точно не стала слабее. Уверен, что новички нам помогу.

- Насколько сложно было пригласить в команду этих четырех исполнителей?

- Необходимо отдать должное нашей селекционной службе. Разговаривали с ребятами долго и слава Богу, они согласились на наше предложение. Надеюсь, что у "Волыни" они смогут раскрыть свой потенциал и достигнут высоких целей. Если все удастся, то и наш клуб от этого выиграет. Верим в наших игроков. Вместе идем к выполнению общей цели.

- Что сейчас движет "Волынь" к своей цели? Возможно, руководство дополнительно мотивировало?

- Работаем как и в прошлом году. В этом плане никаких изменений не произошло. У нас есть стабильное финансирование, как и было всегда. Благодарны нашему руководству за это. Работаем и движемся вперед.

- Можете рассказать о ближайших планах в Турции? Когда возвращаетесь в Украину?

- Возвращаемся в Луцк 12-го марта. Дома готовиться к игре с "Черноморцем". Надеюсь, что погода на тот момент будет хорошей и мы сможем тренироваться на зеленых полях. В Турции у нас осталось еще три спарринга с сильными соперниками. Думаю, что все будет хорошо.

Вашему вниманию обзор контрольного матча "Волыни"