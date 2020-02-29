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Президент Черкащини: Клуб профинансирован на весну. Ставим задачу сохранить прописку в Первой лиге

Первая лига
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Андрей Горельцев рассказал о ближайших планах клуба

Президент Черкащини: Клуб профинансирован на весну. Ставим задачу сохранить прописку в Первой лиге
Новина українською

В начале этой недели стало появилась информация, что "Черкащина" продолжит выступления в Первой лиге Украины, несмотря на то, что команда последней в ПФЛ выйдет из отпуска.

Президент клуба Андрей Горельцев подтвердил эту информацию и поделился мыслями о ближайших планах клуба.

- Какой сейчас финансовая ситуация в клубе?

- Отмечу, что на весеннюю часть сезона клуб будет полностью профинансирован. 26-го февраля перечислили первый транш. Этих средств хватит на то, что перекрыть текущие расходы перед футбольными институтами, а также, чтобы начать сборы. Приглашаем в клуб качественных игроков, перед которыми поставим задачу сохранить прописку в Первой лиге. С осеннего состава в клубе останется, кажется, только один игрок Тимур Пограничный.

- Можете рассказать об инфраструктуре для команды. Где команда будет базироваться?

- Рассматриваем разные варианты. Команда может базироваться в Черкассах, но если нам не удастся договориться с городским советом об аренде стадиона для матчей и тренировок на приемлемых условиях, то обязательно найдем стадион в другом городе. Планируем играть матчи Первой лиги на стадионе в Черкассах, но также у нас есть резервные стадионы в Счастливом и в Белозерье.

- По вашему мнению, в чем причина провальных выступлений команды в осенней части сезона?

- Наверное, этот вопрос не ко мне. Не было возможности подробно просматривать все матчи команды. Надо немедленно решать все насущные проблемы, ведь результаты нас не удовлетворяют. Шесть зачетных пунктов в активе - это очень скромные показатели. Нужно не думать о причинах, а решать проблемы. Обновленным составом постараемся исправить ситуацию.

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В статье: Первая лига Черкащина (Черкассы)
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Источник:
ПФЛ
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