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Парцвания: После Десны 8 месяцев не играл из-за семейных проблем

Первая лига
(1 голосов)

Новичок "Николаева" прокомментировал свой переход

Парцвания: После Десны 8 месяцев не играл из-за семейных проблем
Новина українською

Защитник "Николаева" Темур Парцвания рассказал о переходе в новую команду, а также пролил свет на период выступлений в "Десне".

– Почему о вас не было слышно длительное время, что не получилось в "Десне"?

– После выступлений за "Десну" в течение 8 месяцев не играл. Были определенные семейные проблемы, был вынужден взять эту паузу. Для меня в тот момент важнее было находиться дома.

Сейчас все уже хорошо, я полностью сконцентрирован на футболе. Решил продолжить свою профессиональную карьеру. А с "Десной" у меня закончился контракт, я уехал.

– Кто предложил перейти в "Николаев"? Переговоры были длительными?

– Наши переговоры не были длительными. Мне позвонил Илья Близнюк и предложил перейти в "Николаев". Спросил о самочувствии и желании помочь команде. Я с радостью согласился, – сказал Парцвания в интревью SportArena.

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В статье: Темур Парцвания МФК Николаев
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Источник:
Sport Arena
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Комментарии (2)
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Бутига (Чернигов)
01.03.2020 в 13:58
Просто очень посредственный игрок.Не могу поздравить Николаев с этим подписанием.
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simargl (Чернигов)
01.03.2020 в 14:53
Не столько посредственный, сколько уличенный в игре в "неполную силу" как минимум в двух клубах...
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