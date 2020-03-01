Парцвания: После Десны 8 месяцев не играл из-за семейных проблем

Защитник "Николаева" Темур Парцвания рассказал о переходе в новую команду, а также пролил свет на период выступлений в "Десне".

– Почему о вас не было слышно длительное время, что не получилось в "Десне"?

– После выступлений за "Десну" в течение 8 месяцев не играл. Были определенные семейные проблемы, был вынужден взять эту паузу. Для меня в тот момент важнее было находиться дома.

Сейчас все уже хорошо, я полностью сконцентрирован на футболе. Решил продолжить свою профессиональную карьеру. А с "Десной" у меня закончился контракт, я уехал.

– Кто предложил перейти в "Николаев"? Переговоры были длительными?

– Наши переговоры не были длительными. Мне позвонил Илья Близнюк и предложил перейти в "Николаев". Спросил о самочувствии и желании помочь команде. Я с радостью согласился, – сказал Парцвания в интревью SportArena.