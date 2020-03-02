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Трансферы, сборы и вопрос с финансированием - дайджест новостей первой лиги, февраль

Первая лига
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Наиболее активно в трансферной политике ведут себя команды ПФЛ в период зимней паузы именно в феврале.

Трансферы, сборы и вопрос с финансированием - дайджест новостей первой лиги, февраль
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Традиционный ежемесячный дайджест новостей первой лиги в этот раз построим на анализе трансферной и подготовительной работы команд. У 16 коллективов дивизиона она отличалась в корне - начиная от полномасштабной у лидеров до близости к полному краху у некоторых аутсайдеров.

Рух с лихвой затарился под УПЛ, часть игроков раздал по арендам

Необходимость заботы о "Карпатах", команде сердца, не заставила Григория Козловского пустить на самотек собственное детище. "Рух" вне конкуренции в дивизионе по части качества зимней подготовки, так как проводит два полноценных заграничных сбора. Также команда Юрия Бакалова активна на трансферном рынке, укрепляясь с видами на повышение в классе.

Львовскую команду покинули опытные защитники (Никитюк и Немчанинов), а также молодые хавбеки, которые "не прижились" (Каленчук и Банасевич). Также клуб избавился от двух легионерских "квот" в лице Леандро и Сидннея, второй отдан в аренду в "Арарат" с возможностью выкупа летом. Усиление же вышло мощным не по именам, а именно по качеству, первый в истории "Руха" грузинский легионер Рати Ардазишвили уже забивает на сборах и явно метит в основу. Станислав Беленький начал оформлять голы с первых же подготовительных матчей, потом подключился и Эрнест, почувствовавший резкое увеличение числа конкурентов...

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Также отметим хорошие отношения с Минаем, сложившиеся у львовского коллектива в последнее время. Переход на Закарпатье Никитюка и отданный совсем недавно в аренду новичок Орынчак подтверждают этот тезис. Судя по всему, "Рух" не боится всего лишь двухочкового гандикапа от команды Кобина в таблице?

Волынь качественно усилилась взамен ушедшим

Уход Горопевшека, Бартуловича, Непляха и Пономаря обеспокоил луцких фанатов, которые все еще помнят период безденежья. Однако президент "Волыни" Виталий Кварцяный поспешил успокоить их и заверил, что деньги инвестор выделит в объеме, достаточном для решения максмальных задач. Действительно, дальше "крестоносцы" подписали Станислава Кулиша, Джемаля Кизилатеша, Виталия Приндету и Ярослава Конкольняка, что позволяет ставить им за трансерную работу большой жирный плюс.

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Ставка на опытных топов - трансферная политика Ингульца

У клуба из Петрово давно уже нет необходимости менять по полсостава в ходе каждого трансферного окна, Александр Поворознюк работает над пополнением "точечно", что позволяет избежать подобных неурядиц. Вот и нынешней зимой "Ингулец" пригласил полузащитников с громадным опытом в УПЛ (Бартулович, Чорний), а также сделал ставку на "мастера кунг-фу" Николая Квасного в защите. Игорь Загальский присоединился к команде еще в январе и был прямой заменой ушедшему в "Черноморец" Владиславу Клименко, так что со стартом чемпионата мы увидим обновленный и более умудренный опытом "Ингулец".

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Новое пристанище Козьбана

Опытный форвард решил попробовать на вкус легионерского хлеба в средней Азии и стал "первой ласточкой", которая покинула гнездо "Кремня". Правда не сложилось с заграницей и вскоре Козьбан начал вновь искать варианты на родине. Первым подсуетился "Агробизнес", которому после ухода Сикорского как раз нужно было закрыть вакансию бомбардира.

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Обновленные составы - Черноморец, Николаев и Кремень активно тренируются, Черкащина пока в проекте

Одесситы первыми включились в трансферную гонку, начав массово избавляться от ветеранов еще в конце ноября. К началу тренировочных сборов у Остапа Маркевича уже был на 80% сформирован состав, который укреплялся уже по ходу подготовительной работы. Но большого влияния на рисунок игры эти трансферы уже не оказывали. Точно можно сказать одно - весной мы увидим совершенно другой "Черноморец", который больше будет напоминать зубастый "Агробизнес" старта сезона, чем вялый и аморфный коллектив образца позднего Червенкова.

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Николаев сменил тренера зимой и Илья Близнюк уже отметил, что будет много доверять молодым. При этом президент не создает ограничений по расходной части, ведь "корабелы" также отправились в Турцию, где планируют провести восемь качественных спарингов. Официальных трансферных новостей "на вход" стоит ждать после 14 марта, когда "Николаев" вернется в Украину. Пока же известно лишь о приходе опытного защитника Темура Парцвании, который более полугода "отдыхал" от футбола по семейным обстоятельствам.

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Владимир Прокопиненко, наконец-то, получил статус главного тренера "Кремня", а спустя неделю подал в отставку... Это ли не лучшая иллюстрация финансовых проблем аутсайдера первой лиги? Сергей Свистун подхватил знамя, но в настоящий момент в команде осталось лишь три футболиста из осеннего варианта состава. Благо, к тренировочной работе почти два десятка просматриваемых потенциальных новичков приступили более-менее вовремя. Качество же усиления будем оценивать уже по календарным матчам чемпионата.

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Можно было бы утверждать, что кременчужане однозначно вылетят, если бы в числе их конкурентов в борьбе за выживание не было "Черкащины". Только 26 февраля кманда получила финансирование на весенний отрезок чемпионата, после чего может заняться формированием состава, а затем и кое-какой тренировочной работой... На контракте остался один лишь Тимур Пограничный, так что как бы шесть очков, заработанных в первой части сезона, не остались потолком этой самобытной, но такой неорганизованной команды.

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Авангард подписал первого легионера в истории

Краматорский "Авангард" подписал контракт с первым легионером в истории. Весной цвета клуба будет защищать Алма Аббо Вакили. Также вернулся под крыло Александра Косевича Владислав Нехтий, еще среди примечательных новичков Александр Цыбульник и Дмитрий Сидоренко. Ушли из Краматорска Владислав Емец, который уже дебютировал за "Колос" в рамках УПЛ, а также Евгений Трояновский, Алексей Моисеенко, Олег Бородай и Дмитрий Ульянов, которые регулярно попадали в состав осенью. В марте команда на две недели отправилась в Турцию, где и закрепит зимние наработки.

Прикарпатье - ставка на своих, теперь и молодых

Потеряв Оринчака и Конкольняк, а также расторгнув соглашение с целым рядом ветеранов, дружина Владимира Ковалюка укрепляется исключительно доморощенными молодыми футболистами, либо же аматорами. Не будут играть за "украинский Атлетик" уже и самобытные "Халк" с Боришкевичем и Ковальчуком, вместо которых честь иванофранковцев будут защищать ноунеймы. Любопытно взглянуть насколько успешно это у них получится. По крайней мере, деньги у команды точно есть, в противном случае в Турцию бы она не полетела.

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Первые бразильцы в истории Балкан, турецкий сбор. Появились деньги?

Еще один завсегдатай нижней половины таблицы, у которого судя по всему наметилось финансовое улучшение, это "Балканы". Луис Фернандо, Додо Роша и Лукас Кунья - трио бразильцев, которое отныне будет "пылить" в Заре. Кроме того удалось укрепиться не последними людьми на уровне первой лиги Владиславом Сидоренко и Андреем Фаюком. Так что об уходе Саламахи, Гранчара и Антюха жалеть не придется, зоровая конкуренция позволит подопечным Андрея Пархоменко постепенно подниматься в таблице.

Минай, Оболонь-Бровар и Металлург - подобрали, кто плохо лежит

Еще три команды выделим в отдельную главу, сравнивая их стиль на трансферном рынке. "Минай" и "Оболонь-Бровар" не декларируют задачи повышения в классе уже в этом сезоне, но по крайней мере первые точно не откажутся от возможности выхода в УПЛ, если она представиться. "Пивовары" же расстались с, пожалуй, наиболее маститым наставником дивизиона Сергеем Ковальцом, чтобы взять курс на омоложение состава. Это о многом говорит в плане амбиций.

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"Металлург" расстался с Сергеем Рудыкой, но не упустил возможности подписать контракт с Евгением Трояновским и Дмитрием Скобловым. Пока что из трио новичков-аутсайдеров "казаки" выглядят наиболее "живыми" и вместе с "Балканами" обязаны цепляться минимум за зону переходных матчей.

Металлист-1925 и Горняк-Спорт в режиме экономии

Эти команды объединяет то, что они за границу не ездили, единственные среди тех, кто декларирует кое-какие задачи. С учетом амбиций как минимум харьковчан это выглядит странно, но таковы уж реалии "народого клуба", который пока что не может себе позволить жить на широкую ногу.

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Зато МХ1925 удалось подписать трех опытных исполнителей. Сергей Ченбай присоединился к харьковчанам еще в январе, Роберт Гегедош и Максим Банасевич пришли уже по ходу февральского сбора. Среди ушедших стоит отметить ветерана команды Александра Жданова.

"Горняк-Спорт" вел себя на трансферном рынке более активно, 11 футболистов покинули клуб, но и шестеро новичков можно охарактеризовать словом "качество". Например, Алексей Майборода, убежавший из тонущей "Черкащины", способен создать конкуренцию Ситникову на последнем рубеже, а вот Алексей Моисеенко отличается своим универсализмом.

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В марте возобновляется самый горячий сезон первой лиги, так что следите за свежими новостями на нашем сайте!

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Авангард (Краматорск) Кремень (Кременчуг) Черноморец (Одесса) МФК Николаев Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь-Бровар (Киев) Рух (Львов) Балканы (Заря) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Черкащина (Черкассы) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) ГФК Металлург (Запорожье)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
02.03.2020 в 17:42
ЧО почему нет в списках африканцев --не подошли а играли на сборах хорошо берите африку нападающих будут носиться как кони
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