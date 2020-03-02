Трансферы, сборы и вопрос с финансированием - дайджест новостей первой лиги, февраль

Традиционный ежемесячный дайджест новостей первой лиги в этот раз построим на анализе трансферной и подготовительной работы команд. У 16 коллективов дивизиона она отличалась в корне - начиная от полномасштабной у лидеров до близости к полному краху у некоторых аутсайдеров.

Рух с лихвой затарился под УПЛ, часть игроков раздал по арендам

Необходимость заботы о "Карпатах", команде сердца, не заставила Григория Козловского пустить на самотек собственное детище. "Рух" вне конкуренции в дивизионе по части качества зимней подготовки, так как проводит два полноценных заграничных сбора. Также команда Юрия Бакалова активна на трансферном рынке, укрепляясь с видами на повышение в классе.

Львовскую команду покинули опытные защитники (Никитюк и Немчанинов), а также молодые хавбеки, которые "не прижились" (Каленчук и Банасевич). Также клуб избавился от двух легионерских "квот" в лице Леандро и Сидннея, второй отдан в аренду в "Арарат" с возможностью выкупа летом. Усиление же вышло мощным не по именам, а именно по качеству, первый в истории "Руха" грузинский легионер Рати Ардазишвили уже забивает на сборах и явно метит в основу. Станислав Беленький начал оформлять голы с первых же подготовительных матчей, потом подключился и Эрнест, почувствовавший резкое увеличение числа конкурентов...

Также отметим хорошие отношения с Минаем, сложившиеся у львовского коллектива в последнее время. Переход на Закарпатье Никитюка и отданный совсем недавно в аренду новичок Орынчак подтверждают этот тезис. Судя по всему, "Рух" не боится всего лишь двухочкового гандикапа от команды Кобина в таблице?

Волынь качественно усилилась взамен ушедшим

Уход Горопевшека, Бартуловича, Непляха и Пономаря обеспокоил луцких фанатов, которые все еще помнят период безденежья. Однако президент "Волыни" Виталий Кварцяный поспешил успокоить их и заверил, что деньги инвестор выделит в объеме, достаточном для решения максмальных задач. Действительно, дальше "крестоносцы" подписали Станислава Кулиша, Джемаля Кизилатеша, Виталия Приндету и Ярослава Конкольняка, что позволяет ставить им за трансерную работу большой жирный плюс.

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Ставка на опытных топов - трансферная политика Ингульца

У клуба из Петрово давно уже нет необходимости менять по полсостава в ходе каждого трансферного окна, Александр Поворознюк работает над пополнением "точечно", что позволяет избежать подобных неурядиц. Вот и нынешней зимой "Ингулец" пригласил полузащитников с громадным опытом в УПЛ (Бартулович, Чорний), а также сделал ставку на "мастера кунг-фу" Николая Квасного в защите. Игорь Загальский присоединился к команде еще в январе и был прямой заменой ушедшему в "Черноморец" Владиславу Клименко, так что со стартом чемпионата мы увидим обновленный и более умудренный опытом "Ингулец".

Новое пристанище Козьбана

Опытный форвард решил попробовать на вкус легионерского хлеба в средней Азии и стал "первой ласточкой", которая покинула гнездо "Кремня". Правда не сложилось с заграницей и вскоре Козьбан начал вновь искать варианты на родине. Первым подсуетился "Агробизнес", которому после ухода Сикорского как раз нужно было закрыть вакансию бомбардира.

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Обновленные составы - Черноморец, Николаев и Кремень активно тренируются, Черкащина пока в проекте

Одесситы первыми включились в трансферную гонку, начав массово избавляться от ветеранов еще в конце ноября. К началу тренировочных сборов у Остапа Маркевича уже был на 80% сформирован состав, который укреплялся уже по ходу подготовительной работы. Но большого влияния на рисунок игры эти трансферы уже не оказывали. Точно можно сказать одно - весной мы увидим совершенно другой "Черноморец", который больше будет напоминать зубастый "Агробизнес" старта сезона, чем вялый и аморфный коллектив образца позднего Червенкова.

Николаев сменил тренера зимой и Илья Близнюк уже отметил, что будет много доверять молодым. При этом президент не создает ограничений по расходной части, ведь "корабелы" также отправились в Турцию, где планируют провести восемь качественных спарингов. Официальных трансферных новостей "на вход" стоит ждать после 14 марта, когда "Николаев" вернется в Украину. Пока же известно лишь о приходе опытного защитника Темура Парцвании, который более полугода "отдыхал" от футбола по семейным обстоятельствам.

Владимир Прокопиненко, наконец-то, получил статус главного тренера "Кремня", а спустя неделю подал в отставку... Это ли не лучшая иллюстрация финансовых проблем аутсайдера первой лиги? Сергей Свистун подхватил знамя, но в настоящий момент в команде осталось лишь три футболиста из осеннего варианта состава. Благо, к тренировочной работе почти два десятка просматриваемых потенциальных новичков приступили более-менее вовремя. Качество же усиления будем оценивать уже по календарным матчам чемпионата.

Можно было бы утверждать, что кременчужане однозначно вылетят, если бы в числе их конкурентов в борьбе за выживание не было "Черкащины". Только 26 февраля кманда получила финансирование на весенний отрезок чемпионата, после чего может заняться формированием состава, а затем и кое-какой тренировочной работой... На контракте остался один лишь Тимур Пограничный, так что как бы шесть очков, заработанных в первой части сезона, не остались потолком этой самобытной, но такой неорганизованной команды.

Авангард подписал первого легионера в истории

Краматорский "Авангард" подписал контракт с первым легионером в истории. Весной цвета клуба будет защищать Алма Аббо Вакили. Также вернулся под крыло Александра Косевича Владислав Нехтий, еще среди примечательных новичков Александр Цыбульник и Дмитрий Сидоренко. Ушли из Краматорска Владислав Емец, который уже дебютировал за "Колос" в рамках УПЛ, а также Евгений Трояновский, Алексей Моисеенко, Олег Бородай и Дмитрий Ульянов, которые регулярно попадали в состав осенью. В марте команда на две недели отправилась в Турцию, где и закрепит зимние наработки.

Прикарпатье - ставка на своих, теперь и молодых

Потеряв Оринчака и Конкольняк, а также расторгнув соглашение с целым рядом ветеранов, дружина Владимира Ковалюка укрепляется исключительно доморощенными молодыми футболистами, либо же аматорами. Не будут играть за "украинский Атлетик" уже и самобытные "Халк" с Боришкевичем и Ковальчуком, вместо которых честь иванофранковцев будут защищать ноунеймы. Любопытно взглянуть насколько успешно это у них получится. По крайней мере, деньги у команды точно есть, в противном случае в Турцию бы она не полетела.

Первые бразильцы в истории Балкан, турецкий сбор. Появились деньги?

Еще один завсегдатай нижней половины таблицы, у которого судя по всему наметилось финансовое улучшение, это "Балканы". Луис Фернандо, Додо Роша и Лукас Кунья - трио бразильцев, которое отныне будет "пылить" в Заре. Кроме того удалось укрепиться не последними людьми на уровне первой лиги Владиславом Сидоренко и Андреем Фаюком. Так что об уходе Саламахи, Гранчара и Антюха жалеть не придется, зоровая конкуренция позволит подопечным Андрея Пархоменко постепенно подниматься в таблице.

Минай, Оболонь-Бровар и Металлург - подобрали, кто плохо лежит

Еще три команды выделим в отдельную главу, сравнивая их стиль на трансферном рынке. "Минай" и "Оболонь-Бровар" не декларируют задачи повышения в классе уже в этом сезоне, но по крайней мере первые точно не откажутся от возможности выхода в УПЛ, если она представиться. "Пивовары" же расстались с, пожалуй, наиболее маститым наставником дивизиона Сергеем Ковальцом, чтобы взять курс на омоложение состава. Это о многом говорит в плане амбиций.

"Металлург" расстался с Сергеем Рудыкой, но не упустил возможности подписать контракт с Евгением Трояновским и Дмитрием Скобловым. Пока что из трио новичков-аутсайдеров "казаки" выглядят наиболее "живыми" и вместе с "Балканами" обязаны цепляться минимум за зону переходных матчей.

Металлист-1925 и Горняк-Спорт в режиме экономии

Эти команды объединяет то, что они за границу не ездили, единственные среди тех, кто декларирует кое-какие задачи. С учетом амбиций как минимум харьковчан это выглядит странно, но таковы уж реалии "народого клуба", который пока что не может себе позволить жить на широкую ногу.

Зато МХ1925 удалось подписать трех опытных исполнителей. Сергей Ченбай присоединился к харьковчанам еще в январе, Роберт Гегедош и Максим Банасевич пришли уже по ходу февральского сбора. Среди ушедших стоит отметить ветерана команды Александра Жданова.

"Горняк-Спорт" вел себя на трансферном рынке более активно, 11 футболистов покинули клуб, но и шестеро новичков можно охарактеризовать словом "качество". Например, Алексей Майборода, убежавший из тонущей "Черкащины", способен создать конкуренцию Ситникову на последнем рубеже, а вот Алексей Моисеенко отличается своим универсализмом.

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