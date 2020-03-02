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Черноморец завершил турецкий сбор и с предосторожностями вернулся в Украину

Первая лига
(1 голосов)

Моряки будут продолжать подготовку на своей базе в Совиньоне

Черноморец завершил турецкий сбор и с предосторожностями вернулся в Украину
Новина українською

Одесский "Черноморец" завершил свой турецкий учебно-тренировочный сбор и вернулся в Украину.

Интересно, что игроки обратный путь проделали в защитных марлевых масках, видимо, остерегаясь коронавируса, который бушует в мире.

Впереди у игроков несколько выходных дней, а затем продолжится работа по подготовке к весенней части чемпионата Украины в первой лиге, который возобновится 22 марта.

До возобновления чемпионата "моряки" будут тренироваться на своей УТБ в Совиньоне, запланировано четыре спарринга.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (1)
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Сумчанин (Сумы)
02.03.2020 в 21:54
Так у нас в стране сказала минестерка что все под контролем!Они значит ссыкуны если в масках ходят
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