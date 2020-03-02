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Черноморец завершил турецкий сбор и с предосторожностями вернулся в Украину
Моряки будут продолжать подготовку на своей базе в Совиньоне
Одесский "Черноморец" завершил свой турецкий учебно-тренировочный сбор и вернулся в Украину.
Интересно, что игроки обратный путь проделали в защитных марлевых масках, видимо, остерегаясь коронавируса, который бушует в мире.
Впереди у игроков несколько выходных дней, а затем продолжится работа по подготовке к весенней части чемпионата Украины в первой лиге, который возобновится 22 марта.
До возобновления чемпионата "моряки" будут тренироваться на своей УТБ в Совиньоне, запланировано четыре спарринга.
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Источник:Черноморец
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Сумчанин (Сумы)
02.03.2020 в 21:54
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