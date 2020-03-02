Черноморец завершил турецкий сбор и с предосторожностями вернулся в Украину

Одесский "Черноморец" завершил свой турецкий учебно-тренировочный сбор и вернулся в Украину.

Интересно, что игроки обратный путь проделали в защитных марлевых масках, видимо, остерегаясь коронавируса, который бушует в мире.

Впереди у игроков несколько выходных дней, а затем продолжится работа по подготовке к весенней части чемпионата Украины в первой лиге, который возобновится 22 марта.

До возобновления чемпионата "моряки" будут тренироваться на своей УТБ в Совиньоне, запланировано четыре спарринга.