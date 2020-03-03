Поворознюк: Этот состав Ингульца просто обязан не затеряться в УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о зимней трансферной компании клуба.

"Я приехал сюда (на сборы в Турции, - прим.) посмотреть на команду, посмотреть на эту головную боль. Приятную головную боль, потому что по спаррингам я не вижу, где первый, а где второй состав команды.

Я не знаю, кого тренер будет ставить на официальные матчи. Сегодня в "Ингульце" один лучше второго. Думаю, трансферы уже не актуальны, потому что ломать, что есть, или добавлять – не считаю правильным.

Считаю, этот состав просто обязан не затеряться в УПЛ", – сказал Поворознюк.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Ингулец" находится на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.