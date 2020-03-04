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Коронавирус в действии. Металлист 1925 отменил тренировочный сбор в Турции

Первая лига
(2 голосов)

Не сложилось в Грузии и Одессе

Коронавирус в действии. Металлист 1925 отменил тренировочный сбор в Турции
Новина українською

Исполняющий обязанности гендиректора "Металлист 1925" Анатолий Биденко рассказал, почему клуб отменил запланированный сбор в Турции.

Первым вариантом для проведения сбора была Турция, команда туда ездила тренироваться два года. Но обострение общественно-политической ситуации в стране, вооруженный конфликт и вспышка эпидемии коронавируса в мире заставили нас задуматься о целесообразности поездки.

Руководство клуба, посоветовавшись с ведущими эпидемиологами Харьковщины, приняло соответствующее решение.

Впоследствии "Металлист 1925" рассматривал возможность поездки в Грузию.

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Даже договаривались о спаррингах с командами местной высшей лиги. Но и этот вариант стал невозможен из-за случаев заболевания вирусом в этой стране. Хотели поехать в Одессу на базу "Черноморца", но не получилось. Других вариантов не было.

На экстренном совещании руководство приняло решение провести сбор на Харьковщине.

Мы обеспечим в кратчайшие сроки подготовку условий. Погода сейчас в Украине позволяет продуктивно готовиться.

Высказался Анатолий Биденко и о задачах команды.

Они корректироваться не будут. Цель - выйти в Премьер-лигу. Тренерский штаб имеет кредит доверия и поддержку руководства и учредителей в своей работе.

Напомним, что "Металлист 1925" после 19 туров находится на 7 месте в Первой лиге Украины с 35 очками.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) тренировочный сбор коронавирус
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Источник:
Sport Arena

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