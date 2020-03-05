Президент Агробизнеса: Какое бы место не заняли, в этом сезоне мы не идем в УПЛ

Президент перволиговского "Агробизнеса" Олег Собуцкий заявил, что его команда не претендует на повышение в классе в этом сезоне.

"Какое бы место мы ни заняли – первое, второе или не ниже шестого, как была поставлена задача, – в этом сезоне мы не идем в УПЛ. Мы еще не создали базу, стадион не готов к матчам УПЛ.

Мы должны играть перед своими болельщиками, а домашняя арена в этом году еще не готова. Даже если займем первое, второе, третье место – по регламенту и спортивному принципу уступим его", – сказал Собуцкий.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Агробизнес" идет на 4-м месте, отставая от лидера "Руха" на 2 очка.