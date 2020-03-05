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Президент Агробизнеса: Какое бы место не заняли, в этом сезоне мы не идем в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Клуб еще не создал базу

Президент Агробизнеса: Какое бы место не заняли, в этом сезоне мы не идем в УПЛ
Новина українською

Президент перволиговского "Агробизнеса" Олег Собуцкий заявил, что его команда не претендует на повышение в классе в этом сезоне.

"Какое бы место мы ни заняли – первое, второе или не ниже шестого, как была поставлена задача, – в этом сезоне мы не идем в УПЛ. Мы еще не создали базу, стадион не готов к матчам УПЛ.

Мы должны играть перед своими болельщиками, а домашняя арена в этом году еще не готова. Даже если займем первое, второе, третье место – по регламенту и спортивному принципу уступим его", – сказал Собуцкий.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Агробизнес" идет на 4-м месте, отставая от лидера "Руха" на 2 очка.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
ФК Агробизнес

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
05.03.2020 в 20:48
може,таки створять?
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rubizhansky (Рубежное)
05.03.2020 в 20:25
Вот это правильная позиция.
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