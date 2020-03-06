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ФК Черкащина возглавит экс-защитник Александрии - СМИ

Первая лига
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Клуб доживет до лета?

ФК Черкащина возглавит экс-защитник Александрии - СМИ
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Новым главным тренером ФК "Черкащина" должны назначить 35-летнего Дениса Маринчука.

В свое время как футболист он выступал на позиции защитника в "Оболони", "Александрии", "Нефтяника-Укрнафты", "Арсенал-Киевщины".

Как тренер работал помощником наставника в столичном любительском клубе "Рубикон", а впоследствии возглавлял "Джуниорс" (Шпитьки).

С профессиональными клубами, сообщает издание Табло, Маринчук еще не работал.

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В команде "Черкащина", отмечает издание, будут играть преимущественно футболисты из Киевской области, в частности с "Джуниорс" и "Рубикон".

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В статье: Первая лига Черкащина (Черкассы) Денис Маринчук
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Источник:
Табло

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