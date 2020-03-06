ФК Черкащина возглавит экс-защитник Александрии - СМИ

Новым главным тренером ФК "Черкащина" должны назначить 35-летнего Дениса Маринчука.

В свое время как футболист он выступал на позиции защитника в "Оболони", "Александрии", "Нефтяника-Укрнафты", "Арсенал-Киевщины".

Как тренер работал помощником наставника в столичном любительском клубе "Рубикон", а впоследствии возглавлял "Джуниорс" (Шпитьки).

С профессиональными клубами, сообщает издание Табло, Маринчук еще не работал.

В команде "Черкащина", отмечает издание, будут играть преимущественно футболисты из Киевской области, в частности с "Джуниорс" и "Рубикон".