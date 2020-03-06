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Минай представил четырех зимних новичков

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Усиление для закарпатцев

Минай представил четырех зимних новичков
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ФК "Минай" представил зимних новичков команды.

Контракты с клубом подписали 4 игрока. Это экс-полузащитник "Карпат" и "Ворсклы" Андрей Ткачук, защитник "Руха" Роман Никитюк и братья Луциви из "Александрии",

Отметим, что Ткачук начинал сезон в "Черноморце", за который в первой лиге провел 17 матчей и забил 1 гол.

На счету Никитюка 10 матчей и 1 гол за "Рух" в этом сезоне Первой лиги.

Братья Петр и Василий Луциви покинули "Александрию" в прошлом сезоне, а последние полгода играли в чемпионате Закарпатской области за "Витязь" (Концово).

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В статье: Андрей Ткачук Роман Никитюк ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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