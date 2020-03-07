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Кизилатеш: Волынь готова к УПЛ, мы не уступаем клубам элиты

Первая лига
(1 голосов)

Хавбек уверен в своей команде

Кизилатеш: Волынь готова к УПЛ, мы не уступаем клубам элиты
Новина українською

Полузащитник "Волыни" Джемаль Кизилатеш уверен, что его команда готова играть в УПЛ.

"Стремимся как можно лучше подготовиться к весенней части сезона, ведь хотим повыситься в классе. Хотим прогрессировать от матча к матчу, чтобы быть готовыми к первой официальной встрече. Стремимся продемонстрировать качественный футбол на протяжении всей весенней части сезона.

Считаю, что по кадровому потенциалу "Волынь" готова играть в УПЛ. По тренировкам вижу, что наша команда не уступает почти ни в чем клубам элиты. Осталось все это продемонстрировать в течение весенней части сезона. Думаю, что все у нас получится", – цитирует Кизилатеша официальный сайт ПФЛ.

После осенней части первой лиги "Волынь" идет на 2-м месте с одним очком отставания от лидера.

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В статье: Волынь (Луцк) Джемаль Кизилатеш
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Источник:
ПФЛ
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