Кизилатеш: Волынь готова к УПЛ, мы не уступаем клубам элиты

Полузащитник "Волыни" Джемаль Кизилатеш уверен, что его команда готова играть в УПЛ.

"Стремимся как можно лучше подготовиться к весенней части сезона, ведь хотим повыситься в классе. Хотим прогрессировать от матча к матчу, чтобы быть готовыми к первой официальной встрече. Стремимся продемонстрировать качественный футбол на протяжении всей весенней части сезона.

Считаю, что по кадровому потенциалу "Волынь" готова играть в УПЛ. По тренировкам вижу, что наша команда не уступает почти ни в чем клубам элиты. Осталось все это продемонстрировать в течение весенней части сезона. Думаю, что все у нас получится", – цитирует Кизилатеша официальный сайт ПФЛ.