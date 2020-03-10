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Ингулец получил нового титульного спонсора

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Уже на ближайший кубковый матч Ингулец выйдет в футболках с новым спонсором

Ингулец получил нового титульного спонсора
Новина українською

ФК "Ингулец" подписал контракт с новым титульным спонсором, имя которого будет нанесено на игровых футболках игроков, начиная с весенней части сезона.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и надеются на долгосрочное взаимовыгодное партнерство.

Первый матч с логотипом нового титульного партнера на футболках "Ингулец" проведет уже завтра, 11 марта, в ¼ финала розыгрыша Кубка Украины по футболу.

Отметим, что ETG.UA - провайдер энергии, поставляющей газ и электроэнергию большому и среднему бизнесу.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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