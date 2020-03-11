Три ближайших тура в Первой и Второй лигах пройдут без зрителей

На заседании Кабинета Министров Украины было предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. С 12-го марта в стране трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса.

Также решение предусматривает ограничения и в спортивной сфере. В частности, спортивные мероприятия могут проводиться, но без зрителей.

Ранее сообщалось о том, что два ближайших тура УПЛ пройдут без зрителей.

Также не осталась в стороне и ПФЛ. Как стало известно UA-Футбол, Исполком УАФ уже принял решение о том, что три ближайших тура в Первой и Второй лигах будут проведены без зрителей. Официально об этом объявят в четверг 12 марта.

Таким образом, в Первой лиге пройдут без зрителей матчи 20, 21 и 22-го туров (22, 28 марта и 4 апреля), а во Второй лиге – поединки 23, 24 и 25-го туров (22, 28 марта и 4 апреля).

Также есть вероятность, что стадионы будут закрыты для зрителей и дальше, если карантин будет продлен.