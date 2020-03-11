Первая лига
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Президент ПФЛ Макаров: Об отмене матчей речь не идет
Только игра без зрителей
Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал ситуацию с матчами Первой и Второй лиг, которые пройдут без зрителей из-за карантина.
– Два тура ПФЛ попадают под трехнедельный карантин. Игры состоятся без зрителей или их отменят?
– Сегодня в факсовом режиме будет проведено заседание исполкома УАФ. Насколько знаю, проект решения – матчи пройдут без зрителей. Если оно вступит в силу, то понятно, что мы ему подчинимся.
– Речи об отмене матчей не идет?
– Нет, речь идет только о том, чтобы проводить игры без зрителей.
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Источник:Трибуна
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