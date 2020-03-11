Президент ПФЛ Макаров: Об отмене матчей речь не идет

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал ситуацию с матчами Первой и Второй лиг, которые пройдут без зрителей из-за карантина.

– Два тура ПФЛ попадают под трехнедельный карантин. Игры состоятся без зрителей или их отменят?

– Сегодня в факсовом режиме будет проведено заседание исполкома УАФ. Насколько знаю, проект решения – матчи пройдут без зрителей. Если оно вступит в силу, то понятно, что мы ему подчинимся.

– Речи об отмене матчей не идет?

– Нет, речь идет только о том, чтобы проводить игры без зрителей.