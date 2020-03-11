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Президент ПФЛ Макаров: Об отмене матчей речь не идет

Первая лига
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Только игра без зрителей

Президент ПФЛ Макаров: Об отмене матчей речь не идет
Новина українською

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал ситуацию с матчами Первой и Второй лиг, которые пройдут без зрителей из-за карантина.

– Два тура ПФЛ попадают под трехнедельный карантин. Игры состоятся без зрителей или их отменят?

– Сегодня в факсовом режиме будет проведено заседание исполкома УАФ. Насколько знаю, проект решения – матчи пройдут без зрителей. Если оно вступит в силу, то понятно, что мы ему подчинимся.

– Речи об отмене матчей не идет?

– Нет, речь идет только о том, чтобы проводить игры без зрителей.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров
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Источник:
Трибуна

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