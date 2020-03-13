Первая лига
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Оболонь-Бровар попрощалась с защитником
Валерий Степаненко будет подыскивать новое место работы
Защитник Валерий Степаненко покинул "Оболонь-Бровар".
Стороны досрочно прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Напомним, что Степаненко пополнил ряды "пивоваров" летом 2018 года. За этот период защитник сыграл в футболке "оболонцев" 5 матчей в Первой лиге и забил один мяч.
В этом сезоне Степаненко выступал за "Оболонь-Бровар-2" во Второй лиге.
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Источник:ФК Оболонь-Бровар
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