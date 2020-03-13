Оболонь-Бровар попрощалась с защитником

Защитник Валерий Степаненко покинул "Оболонь-Бровар".

Стороны досрочно прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Степаненко пополнил ряды "пивоваров" летом 2018 года. За этот период защитник сыграл в футболке "оболонцев" 5 матчей в Первой лиге и забил один мяч.

В этом сезоне Степаненко выступал за "Оболонь-Бровар-2" во Второй лиге.