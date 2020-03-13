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Оболонь-Бровар попрощалась с защитником

Первая лига
(1 голосов)

Валерий Степаненко будет подыскивать новое место работы

Оболонь-Бровар попрощалась с защитником
Новина українською

Защитник Валерий Степаненко покинул "Оболонь-Бровар".

Стороны досрочно прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Степаненко пополнил ряды "пивоваров" летом 2018 года. За этот период защитник сыграл в футболке "оболонцев" 5 матчей в Первой лиге и забил один мяч.

В этом сезоне Степаненко выступал за "Оболонь-Бровар-2" во Второй лиге.

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Валерий Степаненко Оболонь-Бровар-2 (Киев)
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