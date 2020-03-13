Рух, в случае выхода в УПЛ, домашние матчи планирует проводить на стадионе СКИФ

Технический директор "Руха" Тарас Гордиенко рассказал, где в случае выхода в УПЛ львовский клуб планирует проводить домашние матчи.

"Серьезность намерений нашего клуба подчеркивается не только игрой, а в том числе и тем, что мы серьезно задумываемся, где будем играть в случае своего повышения в классе.

Склоняемся к тому, что домашней ареной в УПЛ должен быть стадион "Скиф", а потому заинтересованы, чтобы в ближайшее время он отвечал всем стандартам проведения матчей премьер-лиги, так и трансляции этих поединков.

Совместно с работниками телеканала "Футбол" провели инспекцию арены, чтобы определить необходимые работы.

Уже подписали документы между клубом и владельцами стадиона – Львовским университетом физической культуры, – которые свидетельствуют общее понимание обеих сторон в необходимости проведения некоторых работ на "Скифе".

В первую очередь, мы говорим о необходимости обустройства подогрева поля, увеличение емкости стадиона, создание медиазоны. Начинать работы будем в конце марта", – сказал Гордиенко.