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Рух, в случае выхода в УПЛ, домашние матчи планирует проводить на стадионе СКИФ

Первая лига
(1 голосов)

Рух продолжает обживаться во Львове

Рух, в случае выхода в УПЛ, домашние матчи планирует проводить на стадионе СКИФ
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Технический директор "Руха" Тарас Гордиенко рассказал, где в случае выхода в УПЛ львовский клуб планирует проводить домашние матчи.

"Серьезность намерений нашего клуба подчеркивается не только игрой, а в том числе и тем, что мы серьезно задумываемся, где будем играть в случае своего повышения в классе.

Склоняемся к тому, что домашней ареной в УПЛ должен быть стадион "Скиф", а потому заинтересованы, чтобы в ближайшее время он отвечал всем стандартам проведения матчей премьер-лиги, так и трансляции этих поединков.

Совместно с работниками телеканала "Футбол" провели инспекцию арены, чтобы определить необходимые работы.

Уже подписали документы между клубом и владельцами стадиона – Львовским университетом физической культуры, – которые свидетельствуют общее понимание обеих сторон в необходимости проведения некоторых работ на "Скифе".

В первую очередь, мы говорим о необходимости обустройства подогрева поля, увеличение емкости стадиона, создание медиазоны. Начинать работы будем в конце марта", – сказал Гордиенко.

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В статье: Рух (Львов) стадион СКИФ Львов
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Источник:
ФК Рух

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