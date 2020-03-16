Первая лига
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Украина футбольная: игроки УПЛ пополняют Первую лигу, перспективы лидеров
Анонс передачи
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня анонсуватиме старт весенней части чемпионата Украины в Первой и Второй лигах.
Гостем студии будет президент ПФЛ Сергей Макаров. Начало программы - в 21:00.
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темы:
- как коронавирус повлияет на соревнования ПФЛ;
- "Рух" продолжает наращивать обороты, а "Ингулец" может полностью сосредоточиться на чемпионате;
- Турция привлекает клубы, "Волынь" обещает выйти в УПЛ уже этой весной;
- статусные футболисты радостно пополняют соревнования ПФЛ - комментарии Кизилатеша, Воронина, Кулиша и Нехтия;
- анонс матчей соревнований ближайший уик-энд.
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Источник:ПФЛ
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