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Украина футбольная: игроки УПЛ пополняют Первую лигу, перспективы лидеров

Первая лига
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Анонс передачи

Украина футбольная: игроки УПЛ пополняют Первую лигу, перспективы лидеров
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня анонсуватиме старт весенней части чемпионата Украины в Первой и Второй лигах.

Гостем студии будет президент ПФЛ Сергей Макаров. Начало программы - в 21:00.

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темы:

  • как коронавирус повлияет на соревнования ПФЛ;
  • "Рух" продолжает наращивать обороты, а "Ингулец" может полностью сосредоточиться на чемпионате;
  • Турция привлекает клубы, "Волынь" обещает выйти в УПЛ уже этой весной;
  • статусные футболисты радостно пополняют соревнования ПФЛ - комментарии Кизилатеша, Воронина, Кулиша и Нехтия;
  • анонс матчей соревнований ближайший уик-энд.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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