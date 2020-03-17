Черноморец ушел в отпуск на неопределенный срок

Сегодня в рамках завершающего этапа подготовки к весенней части сезона-2019/20 футболисты одесского "Черноморца" должны были встретиться в контрольном матче с херсонским "Кристаллом". Однако ввиду пандемии коронавируса и принятых в связи с этим экстренных мер эпидемиологической безопасности спарринг был отменен.

Сегодня, 17 марта же на клубной базе "Черноморца" в Совиньоне состоялось собрание команды, на котором футболисты узнали, что им предстоит уйти в отпуск на неопределенный срок. Стать вынужденными отпускниками за свой счет или же с сохранением заработной платы, пока не известно.

Напомним, что на сегодняшний день "Черноморец" занимает 10-е место в чемпионате первой лиги, отставая от тройки лидеров на 15 очков. В осенне-зимний период команду Остапа Маркевича покинуло 20 футболистов, на вакантные же места пришло 15 других.