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Черноморец ушел в отпуск на неопределенный срок

Первая лига
(1 голосов)

Очевидно, что сезон в Первой лиге за планом не начнется

Черноморец ушел в отпуск на неопределенный срок
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в рамках завершающего этапа подготовки к весенней части сезона-2019/20 футболисты одесского "Черноморца" должны были встретиться в контрольном матче с херсонским "Кристаллом". Однако ввиду пандемии коронавируса и принятых в связи с этим экстренных мер эпидемиологической безопасности спарринг был отменен.

Сегодня, 17 марта же на клубной базе "Черноморца" в Совиньоне состоялось собрание команды, на котором футболисты узнали, что им предстоит уйти в отпуск на неопределенный срок. Стать вынужденными отпускниками за свой счет или же с сохранением заработной платы, пока не известно.

Напомним, что на сегодняшний день "Черноморец" занимает 10-е место в чемпионате первой лиги, отставая от тройки лидеров на 15 очков. В осенне-зимний период команду Остапа Маркевича покинуло 20 футболистов, на вакантные же места пришло 15 других.

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В статье: Черноморец (Одесса) коронавирус
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
17.03.2020 в 17:30
пока не чего хорошего не видно бегают как стадо баранов --составом не определились--ударить по воротам не умеют--пас отдать остановить мяч тоже не могут --те игроки что ушли были лучше не было нормального тренера
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Kela (Одесса)
17.03.2020 в 16:48
как же так....
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