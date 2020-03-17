Поворознюк: Нужно играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк недоволен позицией УАФ по остановке чемпионата Первой лиги из-за пандемии коронавируса.

- Вся Украина ждет последние новости, что будет с УПЛ, Первой лигой и состоятся ли чемпионаты. Вы уже что-то для себя понимаете?

- Ну, пока не понимаю, но для меня это нонсенс, я не могу понять за потраченные деньги и все. Тут в тонусе подвели футболистов, начался чемпионат и кубок, уже был карантин Сейчас киевское "Динамо" будет оспаривать второе место, если УАФ примет решение на таком уровне остановить. Мы будем оспаривать Кубок, потому что он уже начался, когда было известно об опасности.

Если бы там в УАФ Павелко взял и поменял, бл**ь, всех тех старожилов, которые думают не мозгами, а чем-то другим. Поставили бы молодых, перспективных пацанов, которые хотя бы на шаг просчитывали вперед ситуацию. То все было бы иначе, а так сейчас нонсенс, все будут судиться, будут рассказывать, что если бы все было не так, то было бы иначе. Это немного неправильно.

- Но пересудов можно избежать, если чемпионат все же продолжится и если он продолжится, то, как Вы думаете, в какие рамки можно будет успеть его засунуть Первую лигу, так чтобы все команды смогли сыграть все туры запланированы?

- Ну вот смотрите, на сегодняшний день, что мы делаем, вот Вы говорите, что не слышали там информацию, и нас никто не спрашивает. В том то и вся проблема, вы соберите всех там, хотя бы тренеров и спросите, как они видят эту ситуацию. Не надо президентов, рабочую группу соберите из тренеров. Ну люди потеряли деньги. Ладно, о деньгах я уже молчу. Люди делали свою работу приводили в тонус футболистов под чемпионат. Как теперь? Это теперь надо тоже их спросить. Почему нас никто не спрашивает?

- Сейчас проиходит исполком УАФ и возможно после того будут консультации с клубами. Что Вы предлагаете?

- Послушайте, что говорите, ведь Вы противоречите сами себе. Сейчас состоится исполком и нас поставят перед фактом. И все, просто поставят перед фактом. Вспомните еще мои слова, это Украина здесь все возможно.

- Что делать? Ваш вариант продолжения, что делать дальше?

- Играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа. Играли себе в футбол и все было нормально.

- Как выходить из этой ситуации, команды прошли сборы, а теперь 4 месяца команды Первой лиги без игровой практики в официальных матчах? Как жить дальше и насколько это может быть проблемом?

- Ну это просто катастрофа. Это деньги выброшены на ветер, кто это возместит? Понятно, что никто. Ну хотя бы просто теперь прислушались к нам, к нашим рекомандации, как мы это видим, футболисты, тренера.

- Ваша главная рекомандации?

- Собрать всех тренеров и дойти до какой-то мысли. Я понимаю, что это катастрофа, которой еще не было. Надо как-то выходить из положения. Но, опять же не надо на просто становиться перед фактом. Сейчас подтянули футболистов к тонусу под чемпионат, а он не начался, как дальше быть? Тренироваться же тоже нельзя. Команду придется распускать, а что потом?

- Сколько Вы потеряете, если распустите команду? Будете ли Вы платить зарплату футболистам?

- А у меня разве выход есть? Конечно буду. Суть в другом, я сейчас не о деньгах. Я о футболе. На него и так никто не ходит, а тут еще и напугали этими вирусами. Постоянно какая-то хе**я: то птичий грипп, то еще какой-то. Постоянная выкачка денег идет. У нас нет никакого гриппа. В чем проблема?

- Как у Вас в команде проводится профилактика от всех этих недугов?

- Приехали врачи, проверили. Никаких проблем нет. Заказали маски и все остальное. Тесты, а теперь звонит мне Лаврененко и спрашивает: "Вот сейчас примут и делаем?". Закрывемся, распускаем ребят и будем ждать, что скажет нам федерация.

- А с коллегами говорили по этому поводу?

- Говорил, но никто не знает, что происходит.