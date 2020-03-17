Поворознюк: Поддерживаем позицию УАФ, ведь здоровье болельщиков – прежде всего

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал остановку чемпионата Первой лиги из-за коронавируса.

"Уважаемые болельщики "Ингульца". Нам самим очень обидно, что не можем начать чемпионат, но это не по нашей вине. Мы поддерживаем позицию президента Украины, позицию УАФ по одной простой причине: ваше здоровье – прежде всего.

Свято верю, что рано или поздно все это завершится, нам дадут доиграть чемпионат, и мы летом вместе с вами будем праздновать выход "Ингульца" в УПЛ. Мы все сделаем для того, чтобы если вы и болели, то только "Ингульцом", – сказал Поворознюк.