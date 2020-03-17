  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Поворознюк: Поддерживаем позицию УАФ, ведь здоровье болельщиков – прежде всего
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поворознюк: Поддерживаем позицию УАФ, ведь здоровье болельщиков – прежде всего

Первая лига
(1 голосов)

Президент Ингульца несколько поменял свое мнение

Поворознюк: Поддерживаем позицию УАФ, ведь здоровье болельщиков – прежде всего
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал остановку чемпионата Первой лиги из-за коронавируса.

"Уважаемые болельщики "Ингульца". Нам самим очень обидно, что не можем начать чемпионат, но это не по нашей вине. Мы поддерживаем позицию президента Украины, позицию УАФ по одной простой причине: ваше здоровье – прежде всего.

Свято верю, что рано или поздно все это завершится, нам дадут доиграть чемпионат, и мы летом вместе с вами будем праздновать выход "Ингульца" в УПЛ. Мы все сделаем для того, чтобы если вы и болели, то только "Ингульцом", – сказал Поворознюк.

Читайте такжеПоворознюк: Нужно играть в футбол. У нас в колхозе нет никакого гриппа

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
rjhxb61@ukr.net (киев)
18.03.2020 в 00:31
Самое главное в жизни у бала-лов - на ходу переобуться в летнюю резину!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...