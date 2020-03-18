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Президент ПФЛ назвал главную проблему карантина для команд Первой и Второй лиг
Клубы пожаловались
Глава Профессиональной футбольной лиги Сергей Макаров сообщил, что тренеры команд Первой и Второй лиг выразили предостережение в связи с отказом от возобновления чемпионатов из-за коронавируса.
Президент ПФЛ объяснил причину оговорок со стороны наставников.
Главная проблема карантина через коронавирус - все сборы из-за этой форс-мажорной ситуации... эффект от этих сборов будет очень смазанный. Потому что вместо соревнований команды включили режим паузы.
По словам Сергея Макарова, команды ПФЛ сейчас заняты составлением индивидуальных графиков подготовки для футболистов.