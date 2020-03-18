Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балканы раздали футболистам индивидуальные программы
И ушли на карантин
Вчера, 17 марта, зорянские "Балканы" официально приостановили тренировочный процесс и ушли на карантин.
Поскольку продлится он не менее чем до 3 апреля, то все это время футболисты будут работать у себя дома по индивидуальной программе.
Что касается старта весенней части футбольного сезона в Первой лиге, то, отмечает клуб, по самым оптимистичной информации, первые официальные игры 2020-го года команды ПФЛ проведут не раньше конца апреля месяца.
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Источник:Балкани
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