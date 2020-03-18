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Президент Ингульца обещает помощь медучреждениям и больным коронавирусом

Первая лига
(1 голосов)

Клуб ушел на карантин

Президент Ингульца обещает помощь медучреждениям и больным коронавирусом
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что в случае заболевания коронавирусом жителей Петровского района Кировоградской области, он готов оказать финансовую и любую другую поддержку как больным, так и медучреждениям смт. Петрово и Володимиривки.

Пока, к счастью, ни одного случая коронавирусной инфекции в Петровском районе не зафиксировано.

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Однако из-за пандемии коронавируса футболисты и тренерский штаб ФК "Ингулец" приостанавливают тренировочный процесс и идут на карантин до принятия иного решения.

Игрокам рекомендуется до особого распоряжения находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк коронавирус
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Источник:
Інгулець

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