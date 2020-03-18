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Президент Ингульца обещает помощь медучреждениям и больным коронавирусом
Клуб ушел на карантин
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что в случае заболевания коронавирусом жителей Петровского района Кировоградской области, он готов оказать финансовую и любую другую поддержку как больным, так и медучреждениям смт. Петрово и Володимиривки.
Пока, к счастью, ни одного случая коронавирусной инфекции в Петровском районе не зафиксировано.
Однако из-за пандемии коронавируса футболисты и тренерский штаб ФК "Ингулец" приостанавливают тренировочный процесс и идут на карантин до принятия иного решения.
Игрокам рекомендуется до особого распоряжения находиться дома, соблюдать санитарные нормы и принимать профилактические меры.