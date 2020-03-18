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Волынь ушла на карантин
Который предварительно продлится до 3 апреля
В связи с пандемией коронавируса и приостановкой соревнований в Украине луцкая "Волынь" ушла на карантин.
Игроки, персонал и тренерский штаб основной команды прекратили тренировки и отправились по домам. Предварительно, карантин продлится до 3 апреля.
Также клуб призывает всех беречь здоровье и соблюдать все медицинские правила и советы во время карантина.
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Источник:ФК Волынь
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