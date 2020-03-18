В связи с пандемией коронавируса и приостановкой соревнований в Украине луцкая "Волынь" ушла на карантин.

Игроки, персонал и тренерский штаб основной команды прекратили тренировки и отправились по домам. Предварительно, карантин продлится до 3 апреля.

Также клуб призывает всех беречь здоровье и соблюдать все медицинские правила и советы во время карантина.