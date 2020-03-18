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Минай распустил игроков еще в начале недели
Руководство клуба внимательно следит за ситуацией
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 перволиговский "Минай" еще в начале недели прекратил тренировки.
Как рассказал главный тренер команды Василий Кобин, футболистов отпустили домой для соблюдения карантина.
"Ребята побудут дома определенный период. Дальше все будет зависеть от ситуации. Мы все следим внимательно за новостями. Главное, чтобы пандемия прошла, все были здоровы, а дальше будем принимать решение о возобновлении тренировок или продлении карантина", - сказал Кобин.
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Источник:ФК Минай
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