  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Минай распустил игроков еще в начале недели
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай распустил игроков еще в начале недели

Первая лига
(1 голосов)

Руководство клуба внимательно следит за ситуацией

Минай распустил игроков еще в начале недели
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 перволиговский "Минай" еще в начале недели прекратил тренировки.

Как рассказал главный тренер команды Василий Кобин, футболистов отпустили домой для соблюдения карантина.

"Ребята побудут дома определенный период. Дальше все будет зависеть от ситуации. Мы все следим внимательно за новостями. Главное, чтобы пандемия прошла, все были здоровы, а дальше будем принимать решение о возобновлении тренировок или продлении карантина", - сказал Кобин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Кобин ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...