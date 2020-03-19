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В Прикарпатье рассказали, как коронавирус повлиял на сбор в Турции

Первая лига
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В команде объявили карантин на 2 недели

В Прикарпатье рассказали, как коронавирус повлиял на сбор в Турции
Новина українською

Главный тренер МФК "Прикарпатье" Владимир Ковалюк подвел итоги сбора в Турции и сообщил о роспуске команды.

Коуч акцентирует, что сбор удался, у команды были хорошие соперники.

Правда погода немного помешала, первую игру сыграли с "Вересом" ровенским 1:0, а на следующий день - 1:1. С хорошей норвежской командой - 2:2, белорусам проиграли 0:4.

С "Рухом" готовились к матчу на воскресенье, 15 марта, но из-за коронавируса львовяне поменяли билеты и мы были вынуждены играть 14 числа. Это было не запланировано - за день до этого мы имели тяжелые двукратные нагрузки. Из-за микротравм выпало несколько футболистов. На "Рух" у нас было 14 исполнителей. Проиграли 0:3, хотя имели много моментов.

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Я доволен работой футболистов - на результаты не обращаю внимания, смотрю на перспективы, на что мы способны в чемпионате. Команда хорошо готова физически.

Из-за коронавируса COVID-19 "Прикарпатье" как минимум на 2 недели приостанавливает тренировочный процесс.

Видите что произошло - никто не знает, что будет завтра. Распускаем футболистов, на карантин закрываем стадион.

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В статье: Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск) Владимир Ковалюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) тренировочный сбор коронавирус
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Источник:
Прикарпаття

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