В Прикарпатье рассказали, как коронавирус повлиял на сбор в Турции

Главный тренер МФК "Прикарпатье" Владимир Ковалюк подвел итоги сбора в Турции и сообщил о роспуске команды.

Коуч акцентирует, что сбор удался, у команды были хорошие соперники.

Правда погода немного помешала, первую игру сыграли с "Вересом" ровенским 1:0, а на следующий день - 1:1. С хорошей норвежской командой - 2:2, белорусам проиграли 0:4.

С "Рухом" готовились к матчу на воскресенье, 15 марта, но из-за коронавируса львовяне поменяли билеты и мы были вынуждены играть 14 числа. Это было не запланировано - за день до этого мы имели тяжелые двукратные нагрузки. Из-за микротравм выпало несколько футболистов. На "Рух" у нас было 14 исполнителей. Проиграли 0:3, хотя имели много моментов.