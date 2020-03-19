Металлист 1925 прекратил спортивную деятельность и назвал сроки

В связи с всеукраинским карантином, связанным из коронавирусом COVID-19, ООО "ФК "Металлист 1925" Харьков" приостанавливает любую спортивную деятельность на период от 18 марта по 3 апреля.

С соответствующим решением ознакомлены сотрудники клуба, футболисты, тренеры и персонал команды "Металлист 1925".

Таким образом, матч "Металлист 1925" - "Металлург", который должен был состояться 23 марта, перенесен на неопределенный срок.