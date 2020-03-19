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Металлист 1925 прекратил спортивную деятельность и назвал сроки

Первая лига
(1 голосов)

Со вчерашнего дня

Металлист 1925 прекратил спортивную деятельность и назвал сроки
Новина українською

В связи с всеукраинским карантином, связанным из коронавирусом COVID-19, ООО "ФК "Металлист 1925" Харьков" приостанавливает любую спортивную деятельность на период от 18 марта по 3 апреля.

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С соответствующим решением ознакомлены сотрудники клуба, футболисты, тренеры и персонал команды "Металлист 1925".

Таким образом, матч "Металлист 1925" - "Металлург", который должен был состояться 23 марта, перенесен на неопределенный срок.

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) коронавирус карантин
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (2)
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Fata Morgana (Запорожье)
19.03.2020 в 10:49
Всё правильно! Подождём-с! Но вот у меня вопрос к редакции - почему у вас ДО СИХ ПОР висит старая таблица??? После 22 тура! Спите там что ли, "работнички"?!
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dmtroyan (Полтава)
19.03.2020 в 11:53
Пацаны на карантине по графику Уханя.
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